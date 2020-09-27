台灣外交｜力撐重返聯合國 斯威士蘭皇室現身新北市推傳統節慶

台灣在非洲唯一的邦交國斯威士蘭（Eswatini，舊稱Swaziland），是極少數在聯合國75周年大會上公開支持台灣重返聯合國的國家之一。台灣新北市目前正以主題介紹斯威士蘭的傳統文化，並獲斯威士蘭皇室成員親身到場協推廣，以紀念建交52年。

斯威士蘭郡主Luyandza s. Dlamini，本身也正在台灣修讀碩士。她為呈現該國的傳統文化，親身到新北市校園為師生和義工導覽解說，示範斯威士蘭傳統服飾的穿法，並分享家鄉的人文歷史與傳統文化舞蹈。

新北市教育局表示，Dlamini這次主要分享其家鄉重要的蘆葦節慶典，每年8月底或9月初，斯威士蘭各地的少女會聚集到皇宮外廣場，連續兩天舉行歌舞慶典，許多即使正在海外留學的學生也會紛紛回國參加，加上不少來自全球的使節和遊客，讓蘆葦節成為斯威士蘭年度最盛大慶典。

斯威士蘭另一個重要節慶，則是12月中下旬，或是隔年1月初在Ludzidzini皇宮牧牛場舉行的勇士節。

Dlamini到訪金龍國小時，分別讓女學生穿上斯威士蘭的傳統服飾，教她們跳舞，體驗蘆葦節的歡樂氣氛。男同學方面，Dlamini則讓他們穿上Mayiha這種民族服裝，拿起木盾木劍，擺出斯威士蘭勇士的架式，充當非洲勇士。

台灣教育局局長張明文表示，新北市各分區的國際文教中心，今年推出多個國家的主題展，包括有邦交的斯威士蘭和聖露西亞，以及柬埔寨、菲律賓、印尼、泰國、越南、日本、韓國、意大利、美國、新西蘭和澳洲等，介紹各國的風土文化。

三立新聞網

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