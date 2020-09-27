武漢肺炎｜王毅稱疫情令全球經濟衰退 正出現新一輪失業潮

中國外交部長王毅指出，武漢肺炎全球爆發，疫情使世界經濟陷入衰退，全球正在出現新一輪失業潮，新形勢下要繼續秉持團結互助精神，為發展中國家崛起提供新的助力，支持多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系和以世貿組織為基礎的多邊貿易體制。

王毅在出席中國和聯合國共同舉辦的減貧與南南合作高級別視像會議時指出，面對疫情引發的經濟衰退，聲言要維護多邊貿易體制，並且要捍衞發展中國家的正當權益和發展空間，推動全球經濟治理體系變革，倡導共商共建共享的治理觀，進一步提升發展中國家在國際事務中的代表性和發言權。

王毅又稱，貧困是束縛人類自由與發展的牢籠，亦是許多國家和地區矛盾衝突的根源，要更加堅定地將消除貧困作為首要目標，以聯合國成立「消除貧困聯盟」為契機，推動國際社會聚焦減貧合作。

他聲言，「無論國際風雲如何變化，中國永遠是發展中國家的堅定一員，永遠同廣大發展中國家站在一起」。

內地統計局的資料顯示，今年8月全國城鎮調查失業率為5.6%，比7月下降0.1個百分點，但與去年同期比較，則上升0.4個百分點。國務院總理李克強日前到上海考察，特別前往招聘網站前程無憂考察，重點了解大學畢業生求職就業的第一手數據，同時強調就業即位於「六穩」與「六保」之首。

新華社

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