709案丨王峭嶺赴美使館遭國保粗暴制止 形容「光天化日被綁架」

709案被捕律師李和平的妻子王峭嶺，本月17日應邀出席美國大使館的憲法日活動，離家後一度失蹤。她周日（17日）形容自己當日「光天化日被綁架」，在活動前兩日開始，已被國保多番騷擾。

王峭嶺指，自本月15日，李和平分別收到司法所電話、朋友轉達電話、國保堵門及送孩子上學被追上等四次警告，內容都是「不許參加美國使館的酒會，你老婆也不許去！」李和平不明白有甚麼酒會，但是他明確回應說：「我不干涉我老婆……」

直到16日下午，王峭嶺收到美國大使館邀請，參加17日美國憲法會的酒會，才明白國保警告的意思。王翌日見家樓下有便衣在打轉，四周的車子看上去也是線眼，但當日下午4時，她照讓李和平送她到地鐵站，一路張望不見有車跟蹤，上了地鐵也沒見可疑人物，花了約一個小時，王分別向美國大使館官員及野靖環發訊息，指她已經步出地鐵。

王峭嶺一邊看手機一邊走，突然有一隻手抓住了她的手機，她嚇了一跳，抬頭一看，認出是朝陽區的國保；國保一隻手抓緊王峭嶺的手機，一隻手擰住王的肩膀；另有一名穿藍衣男子，也上前擰住王的另一個肩膀，王最終被壓在大街地上，吃力呼喊「幫我打110！搶手機的！」可是沒人理會。

約五、六分鐘後，警車、私家車駛到，王峭嶺被押上警車，王指，當下感覺自己「被綁架了」；直到晚上10時多才被送回家。

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