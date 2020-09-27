疫情下淪失業大軍 台男環島單車遊重新出發

台灣新北市男子方孝愷（27歲），原是一名年薪近百萬新台幣的電子工程師，但因受武漢疫情影響，今年6月被裁員，搵工兩個月後，如願找到伺服器封測認證的新工作，本月中將重返老本行。復工前，他把握時間展開單車環島之旅，用11天放空充電。

方孝愷表示，他大學畢業服完一年兵役後，進入電子相關產業工作擔任工程師，工作穩定，但公司今年受到武漢肺炎疫情影響，定單縮減，人手也跟着縮編，他6月時遭裁員，頓時失去工作，生活沒了重心，心情沮喪。

他雖然還很年輕，有時間再去找工作，但見身邊友人都有工作，自己難免焦急，所以他未找到工作前，根本不想出門，只想待在家上網寄履歷、找工作，這樣日復一日，終在兩個月後找到電腦伺服器公司的新工作，本月中上班。

「這場疫情真的改變了很多人的生活！」方孝愷指出，他大學畢業4年來，工作都很順利，從沒想過會失業，這次因為疫情被裁員，在家裏的時間多了，和家人的互動也變多，更有時間審視過去及思考未來，如果他一直身處職場，沒有「暫停」下來，可能反而沒時間為自己的人生做一番整理。

找到新工作後，方孝愷的心情也變得篤定。在開始新工作前，他為自己安排了一趟單車環島，用11天時間透過旅行來轉換心情。上月31日早上，他從新北市新店區的住家出發，一路往南，沒特別規劃路線，只安排好住宿的點，用放空的心情完成這趟單車環島。

方孝愷表示，他全家三代都是台北人，但都市住久了，反而喜歡鄉村的氛圍。他很喜歡往台北以外的地方跑，最喜歡的地方是彰化及花蓮，他喜歡彰化是因為當地有許多小吃美食，愛花蓮是因為那裏有好山、好水及好風景。

這次已是方孝愷第二次騎單車環島，第一次是4年前，他當時剛買單車、剛退伍，放假沒事就想騎踩單車，因為騎車有自由的感覺，又可運動及到處看看，剛買車的他就興致勃勃規劃單車環島，找到一名友人同行後，隨即上路，當年騎了14天才完成，環島一圈後，人也幾乎虛脫。

方孝愷指出，這次11天單車環島從新北市新店家中出發後，他喜歡接近山，因此選擇從山路往南走，騎進鶯歌及三峽山區道路，連接到桃園，再一路往南，第一天有點趕進度，當天傍晚就抵達苗栗縣苑裡鎮，入住背包客棧，洗完澡，換好衣服，倒頭就睡。

翌日他再從苑裡往南，途經台中市並未停留，一路殺到彰化縣員林火車站，本來約好大學同學碰面，無奈同學忙着工作走不開。環島途中，他最喜歡在車站停留，因為車站有地方特色，也比較有人味，員林火車站是座嶄新車站，又有日本藝術大師草間彌生的裝置藝術作品，當然得去參觀。

大熱天環島不累嗎？方孝愷說，一定累，但累歸累，還是要一直說服自己往前衝。有些時候會遇到很漂亮的點，就停下來拍照，休息一下，看看風景，感受一下，再出發往前。如何解決三餐？他通常都會騎到哪，就吃當地的特色小吃。

方孝愷表示，第二天他從苗栗騎到彰化時，就刻意到彰化市成功路吃「泉爌肉飯」，這家是彰化相當知名的爌肉飯，而且營業時間也很特別，是早上6時就開賣。他很早就想品嚐，如今一償夙願，他要大聲說，真的很好吃！

單車環島另一個有趣的地方，就是晚上休息時，他會在背包客棧或民宿休息時與其他旅客搭訕，聽聽他們的故事，有時會遇到一些打工換宿的小幫手，他們都是來自各地的旅人，大家互相交流，是相當美好的經驗。

單車環島難免會遇到突發狀況，方孝愷說，環島前至少得先學會補胎及換胎，另外，就是每天騎完車都要仔細查看單車狀況．尤其下雨天時要特別注意，如單車會卡泥卡水，車子淋過雨後，一定要沖乾淨及擦乾，否則車身容易生鏽。他之前騎到墾丁時遇到下雨，沒沖洗及擦乾車子，單車隔天就生鏽。

受疫情影響，國旅大爆發，方孝愷說，大家旅行方式雖不一樣，有人徒步，有人開車，也有人像他一樣騎單車，但都是體驗在地生活。單車環島對他而有言，就是放空，呼吸新鮮自由的空氣，沒想到要特別幹嘛，或賦予一定的意義，他很開心能在重返職場前，有這趟全然放空的旅行，他已準備好迎接新工作。

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