兩岸角力｜台外長稱中共內外交困正急找「代罪羔羊」 台灣是繼香港後下一目標

北京當局的文攻武嚇不斷,台海局勢變得緊張。台灣外交部長吳釗燮明天將到立法院進行工作報告,在預先提交的書面報告中,他批評北京當局近日面對內部危機和外部困境,企圖對外尋找「代罪羔羊」,以鞏固「統治正當性」,認為台灣是繼香港之後的下一個目標。

吳釗燮在報告中指出,與4年前相比,台灣面對的外部情勢更加嚴峻,也存在更多變數。目前國際政經局勢變化劇烈,印太區域的安全也存在許多不穩定因素,包括:北京當局持續在國際上對台灣打壓進逼,各種對台惡行不只片面破壞台海穩定現狀,亦對印太區域的和平與穩定造成嚴重威脅,已引起國際社會的高度關注和疑慮。

與此同時,吳釗燮稱武漢肺炎疫情全球延燒、 區域安全潛藏隱憂、國際經貿局勢充滿變數。美、中雖於今年初簽署第一階段貿易協議,但雙方在金融及科技領域方面的爭議仍有待解決。其他國家簽署的自由貿易協定或「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)及「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)等區域經濟整合趨勢,對台灣經濟均將造成連動影響。

然而,台灣近日亦在外交上有所成果,其中,台灣向80個國家捐贈逾5,300萬個口罩及各種防疫物資,亦合作共享疫苗研發及防疫交流,也積極分享「台灣模式」防疫經驗,落實「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping!」的理念。

邦交國方面,吳釗燮強調目前關係穩定,受疫情影響,暫緩安排元首出訪及友邦高層邀訪,至今只有洪都拉斯國會第二副議長卡斯楚(Denis Armando Castro Bobadilla)夫婦訪台。台灣與與友邦各項雙邊合作計畫順利進行,持續洽簽合作協定。

吳釗燮還提到,台美夥伴關係穩健發展、台日關係持續增進,今年的世界衞生大會,時任的日本厚生勞動大臣、現任內閣官房長官加藤勝信,更在大會致辭中直接提到台灣,表示日本為台灣發聲的內容越加明確且直接。 此外,台歐關係穩健邁進、新南向政策持續深化,與APEC的合作關係持續提升。

