武漢肺炎｜閻麗夢稱勿指望中共查疫情真相 籲民主國家民眾促政府究責

中美領袖在剛過去的聯合國成立75周年大會上，繼續就疫情責任針鋒相對。曾於香港大學公共衞生學院工作、已流亡美國的中國病毒學家閻麗夢（Li Meng Yan）表示，只要中共政權維持，便不可能全面調查病毒起源真相，又估計短期內不會出現有效疫苗，呼籲民主國家的人士要敦促政府，要求中國負責。

閻麗夢23日接受美國CNN節目News 18專訪。她強調，不能指望中共會全面調查武漢肺炎，「無論是何種形式，只要這個政權存在」，就不會允許真相大白於天下。

對於全球關注的疫苗研發進度。閻麗夢表示，據其研發疫苗多年的經驗，而且還有申請通用流感疫苗的專利，認為最終將有疫苗可對付武肺病毒，但因「時間緊迫，這個高度傳染的病毒已經破壞我們的生活，破壞我們的經濟，因此短期內，不要指望能有神奇的疫苗產生，因為這是一個強變異的病毒」。

另外，她聲稱，因「這（病毒）是實驗室故意釋放，而且實驗室放出來的絕非只有一種病毒，因此，如何讓這些人就其所為負責，進行徹底調查，必須找出他們到底是怎麼得到這個病毒，還有關於病毒有甚麼是我們未知，那樣我們才有機會開發有效的藥物和有效的疫苗」。

閻麗夢表示，武漢肺炎疫情的責任要由中共政權以及和它合作的人負責，形容「這個政權的罪責是一起有組織的罪刑」，所以中共應為此負責、賠償。

她指出，據其掌握的一手消息和數據和過去經驗，必須嚴防武肺病毒，現階段不可指望群體免疫，「一旦感染，免疫系統就會受損，在SARS-1時就存在同樣問題，我們恐怕沒有足夠的免疫力，能夠不斷進行自我保護」，所以應該保護好自己和家人，盡可能降低感染風險。」

閻麗夢強調，自己不能告訴公眾如何向中共追究責任，但她很快會發表第二份報告，「人們可以讀完兩篇報告做出判斷，然後找到你們的政府，你來自民主國家，你可以投票選出政府，你可以要求政府採取行動，而不是像中國一樣」。

《自由時報》

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