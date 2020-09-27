【本報訊】美國正式實施針對中共黨員及家屬簽證的禁令。現居美國洛杉磯的八九民運學生領袖鄭存柱26日向本報證實，一名早年移民美國的中國女客戶致電其任職的環球律師事務所查詢，指其身為中共黨員的父親依親移民申請遲遲未批，本月17日下午持有10年有效期的旅遊簽證欲赴美探望她，在底特律機場被攔截，原機遣返中國，同時在護照上蓋印取消其相關簽證。

在美國律師行擔任移民顧問的鄭存柱表示，當時接獲女客戶求助指父親申請依親移民時曾到美國駐廣州總領館面試，誠實報稱是「中共黨員」，之後一直沒有結果。他建議先在「國家簽證中心」查詢其父親的移民簽證進度，回覆指9月17日更新申請結果：「美國移民官員已裁定並拒絕其簽證申請，可提供補充文件，而申請個案將會獲得多一次裁定。」而鄭發WhatsApp向女客戶回覆：「趕緊退黨。」

移民顧問：趕緊退黨

隨後，該女客戶又向鄭存柱表示，父親在本月17日持旅遊簽證探望她時被攔截，「（美國關員）審問他一段很長的時間後，告訴他不能入境。」原來，她父親是退休幹部，身為共產黨員是不能移民的。鄭解釋：「因為在中國大陸考慮到退休的待遇，有退休金……可能工作時間蠻久的，沒有辦法退出共產黨，如果主動退出共產黨的話，那些退休待遇就沒有了。」他指出，過往申請美國移民有一個不明文規定，如果申請人是黨員，或退黨還未滿兩年，是無法移民美國的。

至於女客戶的父親有「雙重身份」，既持有10年有效期的美國旅遊簽證，也是正在申請移民美國的依親簽證，鄭存柱說：「移民如果是黨員的話，法律規定是inadmissible，不容許進入美國的；他是共產黨員的身份，所以在機場被海關人員攔截。」當日下午，她的父親被原機遣返中國，取消原有的旅遊簽證，並在護照上蓋上違反美國入境法的哪一條法律，以後申請簽證或移民美國將會困難重重。

收緊中國留學生簽證

鄭存柱表示，美國移民政策一直都拒絕共產黨黨員移居當地，但過往十多年來一直都採取比較寬容的政策，容許中國人進入西方世界，「想讓西方價值改變中國共產黨的一個政策」；但最近美國改變對中共的政策。他直言中國留學生赴美簽證也逐步收緊：「留學生到美國以後偷竊美國西方社會比較高端的技術，有些甚至做間諜偷技術，對敏感的行業和專業，留學生的簽證也控制得嚴格一點。」他表示，近來出現一個現象就是留美的中國移民和留學生，也紛紛走出來退出共產黨，通過相關的機構辦理退黨手續，如透過登報方式證明已退出共產黨，他們也知道共產黨員的身份不符合美國移民政策。

鄭存柱認為，這宗遣返個案說明美已開始禁止中共黨員入境，中共黨員不管是移民，還是探親、旅遊，都可能面臨在機場被遣返的風險。中共中央組織部公佈黨內統計數據顯示，截至2019年底，黨員總數為9,191.4萬人，比上年淨增132萬人。