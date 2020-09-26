美收緊簽證｜中國「冷靜」應對 分析：黨員在美資產豐厚 反制令制裁升級不利留美家屬

中美之爭越演越烈，美國對華在經濟制裁和限制簽證等分進合擊下，北京對美的封殺或反制行動卻只聞樓梯響，一直未有具體措施，北京為何選擇「冷靜」以對呢？資深時事評論員劉銳紹向《蘋果》分析指，這反映美國整體實力較中國強，而中國只能「選擇性執行」。時事評論員桑普則表示，中方擔心反制換來更大的制裁，因為中黨員和家屬在美國的資產多麼豐厚，反制只會促使美國將制裁升級，為中共家屬帶來不利的後果。

劉銳紹認為，美國11月總統大選後，縱使民主黨總統候選人拜登上台也不會扭轉特朗普對華的強硬政策，美國現行的對華政策是民主黨與共和黨的共識，原因是中美實力近年來越拉越近，美方已把中國視為真正的敵人。他認為，美方要禁止中共黨員及其家屬入境有難度，理由是在美境內早已潛伏不少中共黨員，中國公民毋須聲明自己是中共黨員的身份，美國當局也無從稽查。劉銳紹舉出阿里巴巴創辦人馬雲為例，「佢2014年去到美國同特朗普影相，甚至聲稱會創造1萬個職位，佢嗰陣已經係黨員嚟㗎，2014年入黨，2018年身份先暴露。」

就美國土安全局準備禁止中共黨員及其家屬入境，桑普質疑中國難用對等方式作出反制，沒可能禁止所有美國公民入境中國，「咁樣唔係對等，係擴張」；也不可能針對共和黨人，因美國民主政制與中共專制政權根本無法比擬，若然中共強硬反制只會激起美國更大的反撲，落得共和黨反共、民主黨支持中共的假說越見分明，中國政府也不會樂見這情況發生；而即使等待至11月美國大選，中國當局也難以出招應對，「過往做嘅反制都係雷聲大雨點小」。

曾在美國執業律師的桑普進一步解釋，美國禁止中共背景人士入境會有五大環節：一是不簽證者禁來；二是抵埗者被驅逐；三是停留者被遣返；四是有資產者被凍結；五是違法者被監禁。至於美國國務院由7月開始向傳媒放風禁止中共黨員入境，他認為鄭存柱透露的個案顯示美方在禁令未推出即落實執行，表明已開始了首兩環節，而第三環節因涉及綠卡等有效簽證持有人問題，第四和第五環節則涉及犯罪行為。他說：「美國綏靖政策去到2020年開始有新嘅突破，已經終結咗縱容中國共產黨嘅做法。」

《蘋果》記者

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