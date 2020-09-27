中日關係 ｜傳王毅下月訪日 或與菅義偉會晤

中國外交部長王毅預計會在10月訪問日本，與日本外相茂木敏充舉行會談，並正在協調與日本首相菅義偉會面。如果落實，將是菅義偉上任以來，首次與中國重要人物直接會晤。

日本放送協會（NHK）報道菅義偉在25日與中國國家主席習近平舉行電話會談，二人一致認為，包括兩國領導人在內的意見溝通至關重要，同意未來緊密合作。

在此背景下，中日兩國政府正着手就王毅下個月走訪日本，並與日本外務大臣茂木敏充舉行會談，展開協調。

此外，王毅與菅義偉的會談也在協調中，倘若實現的話，將是菅義偉就任首相後，第一次和中國的重要政治人物直接會晤。

菅義偉也準備與預定10月上旬訪問日本的美國國務卿蓬佩奧舉行會談，在美國與中國間對峙不斷升高之際，美中兩國外長將接踵訪日舉行會談。

報道指，就菅義偉而言，一方面把日美同盟定位為外交支柱，同時繼續與中國展開意見溝通，希望建構穩定關係，據信屆時也會向王毅傳達這種想法。

中央社

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