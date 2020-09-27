繼華為後，外媒報道美國將制裁中國最大的芯片製造商中芯國際，中芯與旗下的子公司和合資企業都被列入出口管制對象。原因是美國認為對中芯國際出口有可能最後會被用作「軍事用途」，帶來不可承受的風險，報道指這將會再度為中國半導體產業發展帶來沉重打擊。

或列出口管制對象

《金融時報》引述一封由美國商務部工業與安全局（BIS）前日發給中芯國際的信件，當中商務部指對中芯國際出口有可能會帶來不可承受的風險，因為可能會最終被用為軍事用途。文件指出，向中芯國際或其子公司出口、再出口或在中國內轉移，均受美國政府新修訂頒佈的出口管制條例管轄，必須提出一份單獨個別有效許可證申請。

據報，今年4月份美國政府新修訂頒佈的出口管制條例規定擴大對軍事最終用途和軍事最終用戶限制，並廢除了部份民用最終用戶許可證例外，旨在防止包括中國和俄羅斯等國家透過民用供應鏈下，獲取技術與設備以發展武器、軍用航空器或監視技術，再將其用到軍事上。報道形容中芯是中國最大的芯片製造商，對中國目標實現芯片自給自足尤其重要。

另外，路透社報道，約3,500間美企在過去兩周控告特朗普政府對約3,000億美元（約2.3萬億港元）中國貨品加徵懲罰性關稅，認為政策沒有按照行政程序的企業包括Tesla、福特汽車及美國時裝品牌Ralph Lauren等。

《金融時報》/路透社