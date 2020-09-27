【本報訊】中美之爭越演越烈，美國對華在經濟制裁和限制簽證等分進合擊下，北京對美的封殺或反制行動卻只聞樓梯響，一直未有具體措施。對此，時事評論員桑普表示，中方擔心反制換來更大的制裁，因為共產黨員和家屬在美國的資產豐厚，反制只會促使美國將制裁升級，為中共家屬帶來不利的後果。

美五大環節禁入境

時事評論員劉銳紹向本報分析指，這反映到美國整體實力較中國強。劉稱美國11月總統大選後，縱使民主黨總統候選人拜登上台也不會扭轉特朗普對華的強硬政策，美現行的對華政策是民主黨與共和黨的共識，原因是中美實力近年來越拉越近，美方已把中國視為真正的敵人。他認為，美方要禁止中共黨員及其家屬入境有難度，理由是在美境內早已潛伏不少中共黨員，中國公民毋須聲明自己是中共黨員的身份，美國當局也無從稽查。

曾在美國執業律師的桑普對本報表示，美國禁止中共背景人士入境會有五大環節：一是不簽證者禁來；二是抵埗者被驅逐；三是停留者被遣返；四是有產者被凍結；五是違法者被監禁。至於美國務院由7月開始向傳媒放風禁止中共黨員入境，他認為鄭存柱透露的個案顯示美方在禁令未推出即落實執行，表明已開始了首兩環節，而第三環節因涉及綠卡等有效簽證持有人問題，第四和第五環節則涉及犯罪行為。他說：「美國綏靖政策去到2020年開始有新嘅突破，已經終結咗縱容中國共產黨嘅做法。」