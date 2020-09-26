手機藏性侵畫面｜失蹤少女變浮屍 案情疑點重重 警堅稱「非暴力死亡」

廣西南寧一名13歲張姓少女，今年6月28日跟女同學外出後失蹤一夜，怎料翌日尋回時已成浮屍。警方判定她是「非暴力致死」，不予立案。但張女的父親卻發現女兒手機內聊天紀錄及檔案遭刪除，找人修復後，驚悉內藏多段未成年人不雅影片，其中一段疑為其愛女遭性侵的畫面！張父為此決定要為女兒討公道。警方則表示，檢查手機時發現有色情、暴力影片，初步調查認為是張女與網友聊天時，網友發給她的網絡影片，並非性侵畫面。

張女家住南寧市橫縣校椅鎮榃汶村委清水村，張父說，6月28日女兒與一名陳姓女同學出去玩，但至當晚8時仍未回家，透過電話及微信也無法聯絡她，他憂心不已，出門尋人卻無果。29日一早，張父在學校找到陳女，對方聲稱不知道張女下落。張父隨後報警，當日下午3時半左右接獲警方電話，指在竹花村定耀嶺一山上廢棄採石場水坑裏發現一具浮屍。他趕抵現場後，證實死者正是失蹤愛女，但她的手機和隨身佩戴的玉珮卻不見了。

「當時法醫說是溺亡，我沒有簽字。」6月30日，張父接獲警方通知，指在陳女處找到張女的手機，「但裏面的微信、QQ和電話通訊錄全部被刪除了。」7月31日，警方針對案件發出不予立案通知書，指事件「無犯罪事實」，不需要追究刑事責任。

然而，張父稱，7月13日從警方處取回女兒手機後，他找人恢復數據，發現手機裏有數段未成年人不雅影片，包括有女生疑似遭性侵及赤裸下被毆打的畫面。其中一段性侵影片的女主角，疑似就是張女。片中女生雖未露臉，但張父根據聲音、體態特徵及衣着，判斷是其女兒，並懷疑是她在生時某天遭拍下。而且，女兒手機顯示曾有多個陌生電話登錄過她的微信，而那些號碼現今全部停機。

令他疑惑的是，陳女的說詞前後不一致。陳女曾告訴張父，28日放學後將張女送到另一同學家借充電器後，自己就回家。但張父7月31日到橫縣公安局拿不予立案通知書時，警方指，陳女承認與張女一起到定耀嶺的水塘邊拍照時，張女掉入水中。

張父覺得事件疑點重重，遂向警方提出刑事複議申請。9月4日，橫縣警方出具刑事複議決定書，經審查認為，案件沒有犯罪事實，根據相關規定維持原決定。

張父近日透過媒體忍痛公佈女兒被性侵的畫面，引發關注。上周四（24日），橫縣公安局一名工作人員表示，「沒有看到這種視頻（影片）」，還指法醫的死因結論為「非暴力致死」，若張父提供相關影片屬實，他們將展開調查。張父稱，已由代理律師近日轉交影片至南寧市公安局。25日下午，南寧市公安局法制支隊一名工作人員指，已收到張父的資料，案件複核時間已延長一個月。

橫縣公安局26日就案件發佈通報，指經現場勘查，死者無外傷，排除外部暴力致死。7月29日，陳姓同班女同學講出事發經過，指6月28日傍晚6時許，二人到青桐村委竹花村某廢棄採石場水坑玩水，張女不慎落入深水中，她試圖施救但不成功。她因害怕，故未向家長、老師及公安機關講述實情。陳女將張女的手機帶回家中，並曾使用該手機。警方檢查該手機時發現存有涉及色情、暴力的影片，初步調查後認為張女與網友聊天時，網友發給她的網上影片。

澎湃新聞網／紅星新聞

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