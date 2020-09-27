兩岸角力｜共軍運8反潛機今早再闖空域 無視台軍廣播繼續訓練

（新增：內容）解放軍戰機近日不斷擾台，今早一架共軍飛機在8時26分闖入台灣的西南空域，相信是近日都有出現的運8反潛機。台灣空軍以廣播驅離，但反潛機無視空軍廣播驅離，仍在該區域執行訓練任務。

台灣媒體報道，今早闖入台灣西南空域的中共軍機，飛行高度4,000米，台軍兩度廣播，指共軍飛機進入台灣空域，影響飛航安全，要求離開。

長期記錄共軍飛機動態的資深軍事迷分析，估計今日闖入台灣空域的仍是運8反潛機，另在，在廣東汕頭外海則有一架疑似空警500預警機，飛行高度6,900米，疑似進行戒護。台灣空軍戰機則在高空監察，掌控情況。

報道指，這是連續12日對擾台共機作出廣播驅離，但共機似乎不認為該空域屬台灣的防空識別區，對廣播驅離完全不在意。

●美EP-3E距中國海岸僅88.5公里 創最近偵察紀錄

北京智庫「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）昨日（26日）表示，美國昨日再派出EP-3E及P-8A偵察機到中國沿海，其中EP-3E距離福建、廣東交界處的海岸只有47.81海里（約88.5公里），是近年美軍機首次飛入中國海岸50海里內，創下美軍機抵近中國偵察的最近紀錄。

台灣《自由時報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！