中芯被禁｜一半設備來自美國 專家：恐難以繼續經營下去

繼華為之後，中芯國際（SMIC）也將被美國採取出口管制措施，這意味要向中芯供貨的話，就必須獲得美國許可。有外媒報道，有專家指中芯國際高達一半的設備來自美國供應商，如果美國的合作夥伴不能為中芯國際提供服務和升級製造設備，中芯國際恐難以繼續經營下去。

《紐約時報》報道，中國生產全球大量的手機、電腦和網際網路設備，惟設備的矽晶圓材料大都是進口而來，去年中國進口了超過3,000億美元（約2.3萬億港元）的電腦晶片，進口額比原油還要多。為此，總書記習近平投放大量資源，欲使中國在半導體和其他先進技術方面能更加自力更生。

報道指出，獲得中國政府支持的中芯國際，其製造工藝水平仍落後於三星、台積電等晶圓代工大廠數年，意味中芯國際無法生產出最新而複雜的晶片。

即使是生產較低階的晶片，中芯國際也依賴美國公司的軟件和機器設備。投行Jefferies的分析師估計，目前中芯國際高達一半的設備來自美國供應商，如果這些美國合作夥伴不能為中芯國際提供服務和升級製造設備，中芯國際恐難以繼續經營下去。

美國《紐約時報》

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