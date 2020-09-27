兩岸角力｜國民黨將提動議 要蔡政府促成台美復交兼協防

解放軍不斷派戰機擾台，令到台海局勢緊張，台軍不斷派戰機升空驅趕入侵共軍戰機。在這個時候，在野的國民黨竟聲言要提出公決案，要求總統英文全力避戰，及要求當局盡快促成台美復交與美軍協防台海安全。

台灣聯合新聞網報道指出，國民黨的公決案上周四（24日）已經過智庫初步討論，最快下星期提出，他們的目的是呼籲美國用具體行動支持台灣，恢復邦交、在海峽中線共同協防，認為「這樣就能避戰，不相信中國大陸敢打美國」。

國民黨立法院黨團總召林為洲表示，當前對台灣最重要的就是要「避戰」，既然民進黨政府無法接受透過交流手法令京當局降低敵意，那新戰略就是請美國駐防，既然蔡英文政府稱當前台美關係是有史以來最好，那只要說服美國用實質行動挺台，這樣就能避戰。

王丹：台應以「準戰時狀態」加強軍備

目前身在美國的八九學運領袖王丹，在FB回應目前台海局勢，他表示，考慮到未來幾年中共總書記習近平的野心和中共現在的動作，「兩岸已經不再是絕對的和平狀態」，台灣應當以「準戰時狀態」的心態和社會共識，大力加強軍備，他認為，台灣的國防預算應提高到GDP的10%，甚至更高。

王丹認為，台灣寄望美軍馳援的意義不大，即使美國馳援，但方式、效果等有太多的不可預測性，「現在說甚麼都是白說，要到時候才知道」。他認為台灣增強自我軍備的道理很簡單，如同社會治安混亂，就要自己加強戒備：「一旦歹徒闖入，當然要報警，但如果自己沒有足夠的防衞，警察來的時候，可能已經出事了，來了還有甚麼用呢。」

台灣聯合新聞網／Facebook

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