奶共台星丨歐陽娜娜 10.1晚會唱《我的祖國》 陸委會:若違反兩岸條例將依法查處

中共將於10.1慶祝建政71周年，官媒央視按照慣例，於9月30日舉辦晚會，其中，多次高喊「我是中國人」的台星歐陽娜娜也在表演名單，她將與港星任達華、惠英紅，大陸明星杜江、童瑤、麥嘉欣及馬龍合唱開場曲《我的祖國》。

身穿紅色禮服的歐陽娜娜受訪時表示，「大家一起合唱，又是一種特別澎湃的方式，覺得期待又激動，同時也挺興奮」。20歲的歐陽娜娜是國民黨發言人歐陽龍之女，近年積極在大陸發展演藝事。

參與演出的台星，還包含在大陸發展有成的張韶涵，她將與港星陳偉霆、大陸明星張碧晨、關曉彤、吳磊、Soler樂隊的夏利奧合唱抗疫歌曲《守護》，張韶涵受訪時更祝福「祖國繁榮昌盛」。

在台灣，陸委會呼籲台灣人不應參加「10.1」相關活動，因為中共安排台灣相關人士與會，目的是宣傳其「一國兩制台灣方案」 ，陸委會將密切關注相關情況，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處。

陸委會指，中共去年提出「習五條」後，台方續修訂《國安五法》及《反滲透法》，當時有輿論指，法條定義模糊，影響兩岸交流。不過，陸委會主委陳明通則澄清，《反滲透法》是反滲透，不會影響兩岸交流，反而是保障了兩岸交流正常化，讓兩岸在經商、就學、旅遊與宗教等方面的交流，都能回歸單純的初衷。

從宣佈海報來看，在晚會表演的也有不少港星，包括任達華、惠英紅、陳偉霆、容祖兒、楊穎（Angelababy），被大陸視為抗疫功臣的鍾南山也會出席。

台灣《蘋果新聞網》／聯合新聞網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！