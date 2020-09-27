矮化台灣｜台灣六都遭市長聯盟標示為「中國」 台北台中抗議不排除退出

國際氣候組織旗下的「全球市長聯盟」（Global Covenant of Mayors for Climate & Energy, GCoM）在其官網，將台灣的直轄市列到「中國」之下，引發各個市長，不分政黨都齊聲反對，高雄市長陳其邁批評，「台灣從來就不是中國的一部份」，強調「我們有名、有姓」，台北市環保局更揚言，如果未獲得善意回應，台北市不排除退出以示抗議。

「全球市長聯盟」將台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市，都列在「中國」的名下，即時引發各地市長不滿。其中民進黨籍市長陳其邁今日嚴正表示，「拒絕矮化、已要求正名」。他表示，國際普遍認知，也知道高雄市是位於台灣南部，他已指示相關部門要求正名，強調「我們不會接受國際社會或組織任何矮化台灣的作為」。

同樣由民進黨執政的桃園市，市長鄭文燦今天在FB上回應，稱「桃園是台灣的一份子，並非中國的一部份」，「我們必須捍衞台灣在國際的主體性，絕對不會接受以『中國』登（標）註」。

台南市長黃偉哲則批評，台灣防疫做得那麼好，不管是美國、日本等各國對於台灣的待遇與肯定，但身為國際組織的「全球市長聯盟」卻反而把台灣「降低」，他覺得非常遺憾。

台北市政府副發言人戴于文則表示，市長柯文哲也表達嚴正抗議，柯表示台北樂意與國際分享治理經驗，但若因政治壓力干預而降低國格，北市府感到遺憾外，也呼籲全球市長聯盟，不要受政治力干擾。

在野國民黨執政的縣市亦反應相當強烈，台中市長盧秀燕稱，當年申請加入「全球市長聯盟」的國籍是「Chinese Taipei」（中華台北），這次他們標示「中國」，顯為錯誤。新北市長侯友宜則表示，兩星期前已去信抗議，揚言如果仍被忽略，一定會採取更嚴重抗議。

然而，這並非「全球市長聯盟」首次矮化台灣，2015年該組織亦曾將台灣城市「納入」中國，引發台灣不滿，高雄、台北等地多次交涉才肯更正。

台灣《蘋果新聞網》

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