戰狼外交官｜趙立堅Twitter轉貼中國「新四大發明」捱轟 網民：五毛水準

中國外交官又在社交平台上出醜，今次主角是早前被發現在Twitter關注成人影音平台「Pornhub」，以及羅馬尼亞AV女優「Lea Lexis」的外交部「戰狼」發言人趙立堅。有網民發現趙立堅26日轉發，稱共享單車、高鐵、行動支付及電子商務是中國的「新四大發明」，他隨即被網民狠批，直指是「智商僅有五毛水準」。

趙立堅當日在Twitter轉貼抖音影片「中國驕傲‧新四大發明」，內容指中國高鐵總里程超過3萬公里，佔世界2/3，遠超日本、法國等發達國家總和；移動支付，讓中國街頭菜販比美國矽谷精英更潮，2017年中國移動支付總額達7兆人民幣（約8兆港元），佔世界50%；中國借助互聯網、GPS技術，開創共享單車理念，如今已經普遍推廣，輕鬆解決「最後一公里」問題；2017年中國網上消費總額9,000億美元（約6.9萬億港元）、網購品類滲透率36.88%，均遠超歐美，就「雙十一」當天就達2,539.7億元人民幣（約2,916億港元）。趙寫道：「共享單車、高鐵、行動支付及電子商務是中國的『新四大發明』」。

有網友隨即貼出《BBC》2018年的報道反駁， 「中國新四大發明」的說法源自北京外國語大學2017年5月進行的一項調查，在來自20多個國家受訪者中，「最想要從中國帶回本國的技術」得票最高的是高鐵、移動支付、共享單車和電子商務，從那時開始，中國媒體和官員就將其為當代的「新四大發明」。

《BBC》報道，「中國沒有發明任何這些技術，但是在推廣應用上處於領先」，中國一直在強調技術進步的重要性，是因為其試圖在2020年之前成為「創新型國家」。

在趙立堅的推文下方，吸引許多網民留言諷刺，「認知水準只有五毛」、「絕對啊，有何不可！地球也是中共發明的」、「不是整個宇宙嗎？」目前有關「新四大發明」的帖文已被刪除。

2018年，中興通訊曾被美國封殺，時任騰訊主席馬化騰當年5月出席內地一個論壇時表示，中興事件算是將大家打醒，而所謂中國的新四大發明，即高鐵、移動支付、網購和共享單車，只是表面輝煌，彷彿在海灘上建樓，一推就倒。

他表示，中國科學、科技有個特點，即北方關註基礎學科，南方科技應用較強，例如騰訊，若回歸到基礎學科，中國非常薄弱；當日中興事件算是將大家打醒，所以不能再抱僥倖心理，一定要投入更多資源在基礎科學。

台灣《自由時報》/ Twitter / 《蘋果》資料室

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