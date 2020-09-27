習要求培養忠誠少數民族幹部

經歷北京鐵腕鎮壓，新疆人權近年成為國際焦點。時隔六年，中共舉行第三次中央新疆工作座談會，總書記習近平發表講話。習近平要求新疆各級官員對標新時代治疆方略，同中共中央保持一致，「常態化識別幹部政治素質」，確保各級領導權掌握在忠誠乾淨擔當的官員手中；要制定新疆官員隊伍培養培訓規劃，其中要培養忠誠的高素質少數民族官員。

要新疆伊斯蘭教中國化

北京前日起一連兩日舉行第三次中央新疆工作座談會，按慣例全體政治局常委均有出席，官方新聞稿省卻「鄧小平理論、三個代表重要思想、科學發展觀為指導」字眼，第三度出席座談會的習近平指出，在意識形態領域，將中華民族共同體意識教育納入新疆官員教育、青少年教育、社會教育，堅持新疆伊斯蘭教中國化方向，開展「文化潤疆工程」。

第一次新疆工作座談會於2010年舉行，會議召開前一年，烏魯木齊爆發釀成近200人死亡的「7.5騷亂」，時任總書記胡錦濤在會中提到，要「努力推進新疆跨越式發展和長治久安」。到了2014年，習近平召開第二次中央新疆工作座談會，強調嚴打恐怖活動作為鬥爭重點，「築起銅牆鐵壁、構建天羅地網」，用字充滿鐵腕色彩。

另外，英國外交及聯邦事務大臣艾哈邁德日前在聯合國人權會議批評北京對港、疆政策，中方反批美國代表扮「人權師爺」。而澳洲戰略政策研究所最新報告則指，至今新疆約1.6萬座清真寺遭中共拆除或破壞。

新華網