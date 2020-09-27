台海局勢波詭雲譎。一段殲20在浙江衢州低空飛行的影片近日在大陸瘋傳，由於衢州於東部戰區，戰略方向是台灣，大陸網民見狀疾呼「台獨分子睡不着！」昨日美軍則派軍機到廣東對出海域偵察，令局勢更加複雜。面對大陸武嚇，台灣總統蔡英文昨日則到高雄岡山訪問空軍，形容他們都是無名英雄。

殲20是解放軍最新的隱形戰機，被視為軍中王牌。內媒不時發文塑造殲20無懈可擊的形象，如觀察者網則於上周日刊出題為「殲20已足以在台海形成隱身機之牆 對台軍是滅頂之災」的文章，形容解放軍現在能在台海上空實現台軍看不見的「威龍之牆」。惟在解放軍連月的擾台行動上，均不見殲20蹤影。

15分鐘抵台北上空

前日，微博廣傳一段由衢州民眾所拍的殲20低空飛行片段。資料顯示，衢州空軍基地是解放軍面向東海、台海重要大型空軍基地之一，長年駐紮大量蘇30、蘇27及殲10等戰機，加上距離台灣只有500公里，以殲20時速2,000公里飛行，約15分鐘可抵達台北上空。

不少大陸網民分享此片段，興奮地表示殲20能夠震懾台獨分子，「你猜我們在台灣頭上飛一圈有沒有人知道？」。目前，解放軍主要以殲10、殲11、殲16等戰機擾台，有分析指今次殲20低飛事件「說明殲20已具備實戰能力，隨時可以進行打擊」。

在解放軍向台灣施壓時，美軍昨日也派出美軍偵察機EP-3E和反潛機P-8A在廣東對出海域巡邏。北京智庫「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）圖文並茂指出，其中EP-3E距離廣東海岸近至47.81海浬，約88.5公里。《自由時報》分析認為，美軍今年近距離偵察大陸的行動，大多保持距離大陸沿海50海浬（約92.6公里），並認為「美軍是對解放軍施壓，測試對方底線。」

美軍機巡粵對出海域

台灣總統蔡英文昨日到高雄岡山訪問空軍的後勤指揮部，視察F-16戰機等的維修保養工作。蔡表示，台軍因他們的協助及付出才能達成任務、保家衞國，並形容他們是「英雄國軍裏的無名英雄」。另據台軍知情人士透露，本月結束的「漢光電腦兵棋推演」，模擬解放軍以東部戰區為主力，並納入南部戰區等地區的兵力，以導彈轟炸，用軍機、軍艦封鎖台灣。推演前，台軍認為紅軍佔優，藍軍一度陷入苦戰，但最後靠着「奇襲」獲勝，令台灣國防部長嚴德發也感到意外。

《蘋果》記者 / 《自由時報》