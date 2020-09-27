釣魚台海域丨台漁船遭日巡邏艦衝撞 船艏右舷損毀

台灣宜蘭蘇澳籍「新凌波236號」漁船，周日（27日）下午2時25分左右，透過衞星電話向蘇澳區漁會岸上電台求援，表示船隻在釣魚台西方約12海浬海域作業時，遭日本海上保安廳巡邏艦衝撞船艏，求援通話隨即中斷。新凌波236號船艏右舷損毀，但船員平安，由台灣海巡署護送返航。台灣外交部指，會與日方溝通。

蘇澳區漁會總幹事陳春生指，漁船上有兩名台灣船員及五名外籍漁工，本月21日下午3時24分從南方澳南興安檢所出海作業；陳說，漁會岸上電台及海巡單位一度聯絡不上新凌波236號船員。

台灣海巡署收到相關通報後，派基隆艦出發馳援，於下午5時半左右趕抵事發海域時，立即搜集證據，並以無線電與日本PS-32巡視船聯絡，但日方船隻已離開涉事海域，沒有回覆，基隆艦確認人船平安後，護送新凌波236號返航。

台灣外交部表示，新凌波236號在東經123度15分、北緯25度48分（即釣魚台列嶼西方12海浬處），與日本海上保安廳巡邏艦「KURIMA」（PS-32）擦撞，事發詳細原因尚待農委會漁業署及海巡署調查，外交部將視調查結果，向日方採取相應措施，並要求日方說明案件詳情及確保海域現場安全，不得對台灣漁船採取任何不當行為。

台灣《蘋果新聞網》

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