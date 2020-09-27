武漢肺炎丨世衞大會11月復會 台灣身份成焦點

疫情未止，世界衞生組織（WHO）將於10月5日起舉行特別執行委員會，11月9日至14日恢復世界衞生大會，檢討疫情應對，及討論台灣參與提案。至於會議以視像方式或是由各國派駐日內瓦人員出席，仍需待世衞說明。

世衞大會今年5月因為疫情，首次改以視像方式開會，當時決議延至秋季復會。

在10月5日的執委會議上，最重要議題將是根據5月WHA決議討論應對疫情的最新執行情況，以及疾病大流行防範應對獨立小組提供的最新情況。

世衞秘書長譚德塞將在會中提出期中報告，強調如何與國際及區域組織、及各國密切合作，並即時發佈各種指南等做法，說明世衞自2020年1月以來，為應對疫情展開的活動，及如何隨着大流行演變汲取的教訓中，採取適當的做法。

至於世衞大會的議程待定。台灣14個友邦今年5月出席世衞大會前，正式提案呼籲邀請台灣以觀察員身份出席，大會當時根據相關非正式諮商結果，決議留待復會時處理及討論。

11月復會時，台灣參與議題將按照議事規則，先經總務委員會審議，決定是否向大會建議列入議程，再送往大會審議。

中央社

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