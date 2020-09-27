台黑幫走佬變身共諜 下線供不出情報用《台蘋》報道推搪

不少台灣人都抵不住中共的誘惑，投身共諜行列。黑幫分子林韋志前年涉及一宗命案，潛逃大陸後被情報人員吸收，當上共諜，然後透過下線想買通國防部電訊發展室（簡稱電展室）的軍人，偷竊機密資料。可是，工作沒任何進展，其下線竟以台灣《蘋果新聞網》有關電展室醜聞的報道作推搪，但林韋志收受20萬元新台幣（約5.29萬港元）工作費，最後走投無路返台，馬上被捕，當局以他涉嫌違反《國家情報工作法》起訴，求刑4年。

事件源自2018年，竹聯幫分子陳智強被包括林韋志在內多名天道盟美鷹會成員擄走，禁錮在新北市鶯歌區一間鐵皮屋凌虐，之後更將他勒死。林韋志涉案後被黑白兩道鎖定，眼見在台灣混不下去，於是潛逃大陸避風頭。大陸的情報單位發現林韋志的結拜兄弟林鋒杰，與一名電展室退役士官合組工程公司，亦經常承辦軍方工程，於是就吸收林為共諜。

2018年8月林韋志與林鋒杰在福建廈門見面，稱大陸接頭人願意提供資金給他發展，但條件是要林男協助取得台灣軍事機關內部資料。林鋒杰回台後與張姓拍檔商量，即透過他與電展室軍人的交情，相信可取得資料。9月林鋒杰與張男一同到大陸，與接頭人見面，對方見張男的軍官簡歷後大喜，答允會給予相當報酬。

林、張二人回台後，利用承攬電展室工程業務往來機會，找上一名姓洪的軍官，表示願意每月提供3萬元新台幣（約7,945港元）報酬，請洪男提供電展室國家情報人員身份、漢光演習資料。可是，洪姓軍官沒有興趣，一直都沒提供資料。

洪姓軍官一直未提供機密資料，林鋒杰不知如何向大陸接頭人回報，去年1月見到台灣《蘋果新聞網》一則有關電展室的獨家新聞：「離譜！偵蒐敵情的電展室 竟淪為國軍士官性愛視訊場地」，突然靈機一動，向林韋志及接頭人回報，稱電展室爆出醜聞，進度落後。

洪姓軍官為推掉張男的纏擾，去年6月聲稱要借款20萬元，沒想到張男竟然轉告林鋒杰，並前往大陸告知接頭人，馬上取得款項，交給林韋志讓他匯到台灣，可是，林韋志竟然將錢花清光。不過，台灣檢調人員已發現林男等人的行迹，先後將林鋒杰及張男拘捕，林、張2人涉犯《國家情報工作法》罪，分別被判監1年10個月和3年刑期，目前正在服刑中。

至於林韋志，他因為挪用工作費，在大陸亦混不下去，今年5月主動回台後被逮，但他否認是共諜及認識大陸情報機構的接頭人，但他的說法不被檢察官信納，將他收押禁見。調查到最後階段，林韋志向調查人員供出案情。今年7月間依涉犯《國家情報工作法》違反刺探情報人員資訊未遂罪、《刑法》刺探國防秘密未遂罪、《貪污治罪條例》違背職務賄絡罪起訴，並具體求刑4年。

台灣《蘋果新聞網》

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