百度元老史有才 傳涉宣傳賭博網站被帶走

澎湃新聞網今日引述知情人士指出，百度元老、百度移動生態事業群特別顧問史有才，本月15日在杭州機場被嘉興警方帶走，原因是涉及非法賭博網站推廣，相關的部分代理商和客戶也已被警方帶走。史有才現為百度移動生態事業群特別顧問，

知情人士更指，事件「甚至可能涉嫌和渠道直接的腐敗，百度高層知道此事」。

史有才遭警方帶走的消息在上周四（24日）傳出，當時百度向澎湃新聞表示「不予置評」。

史有才在2001年加入百度，曾任副總裁、渠道部高級總監等要職，他一度於2011年離職，去年6月才回巢。

百度被指涉及推廣非法賭博網站一事，早於去年5月已有內媒報道，指百度貼吧「柬埔寨吧」中出現大量賭場招聘資訊，以招聘前台、網上客服、推廣、人事等職位為名，招聘推廣人員，成功引誘中國公民參與柬埔寨網絡賭博，推廣人員可獲佣金。當時百度回應指，知悉相關內容存在，已作不主動曝光處理，並收集相關線索上報公安等主管部門。

澎湃新聞

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