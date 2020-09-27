曲婉婷為母呼冤遭圍剿 中紀委刊文：境外非資產轉移天堂

內地歌手曲婉婷日前在微博為涉及貪污3.5億元人民幣（下同，約4億港元）被捕6年，一直都未有裁決的母親張明傑呼冤，引發網民熱議，中央紀委國家監委網站今日（27日）更發表文章，強調「境外不是資產轉移的天堂」。

中央紀委國家監委網站文章表示，曲婉婷近日的文章引發關注，但曲婉婷母親張明傑曾任黑龍江省哈爾濱市發改委副主任、市城鎮化建設領導小組辦公室主任，2014年9月因涉嫌貪污、受賄與濫用職權罪被羈押，案件目前正在審理中。

文章指，有網民質疑曲婉婷的母親喊冤文：「母親被羈押後6年不敢回國一次，卻在國外用贓款逍遙自在，這就是你的孝心嗎？」正反映人們痛恨腐敗分子損害國家和人民的利益，攫取大量不義之財，滿足親屬子女奢靡生活。

文章舉出今年6月，外逃加拿大的「紅通人員」、前鐵道部運輸局營運部調研員（正處級）海濤回國投案為例子，指他是在退休十年前已違規獲得外國永久居住權，配偶子女均已加入外國國籍，是典型的「裸官」。

文章又引述中國政法大學副教授吳丹紅，指出「『裸官』未必是貪官，但『裸官』更容易成為貪官，因為他沒有後顧之憂，更容易有無所畏懼的貪慾」。吳丹紅指，對於配偶、子女定居國外的「裸官」而言，為支付家屬在境外高額的生活開支，也更可能貪污受賄。

文章指出，有中央紀委國家監委研究室負責人強調：「公職人員具有申報境外存款的法定義務。不管該存款的來源是否合法，不論是在境內境外的工作報酬、繼承遺產或接受贈予，還是違法犯罪所得；也不論是本人親自存在境外，還是託人輾轉存於境外，都屬於境外存款，應當如實申報。」

文章重申，隱瞞境外存款罪給國家公職人員劃出明確的紅線：境外不是法外，即使處心積慮將贓款轉移到境外，到頭來也只是給自己增加了一項罪名。

文章引述專家建議指要加大加強公職人員向境外匯款行為的監管，監測範圍可以擴大到其配偶子女等近親屬，金融部門一旦發現他們有大額匯款行為，應當及時向紀檢監察機關報告。

文章指出，「裸官」之所以引發輿論不滿，正是因為一些「兩面人」幹部一邊口口聲聲說着愛黨愛國，一邊利用手中的權力為自己與家人謀後路，妄想「內外通吃」，帶來極壞的社會影響。對此，中國廉政法制研究會副會長鄧聯繁建議，這種同黨離心離德的幹部堅決不能用，要加大這方面的抽查力度。

由於黨員領導幹部的家人或財產在國外，成為「裸官」，不僅容易受到國外的監控，某種情況下也可能危及國家安全。文章又以8月7日，美國財政部對香港行政長官林鄭月娥等11名中國內地及香港官員實施制裁為例，指中聯辦主任駱惠寧能強硬回應美國，也是因他「在國外沒有一分錢資產」。

文章指出，中國追贓力度正持續加大，運用政府合作、違法所得沒收程序等手段，對境外贓款進行查找、凍結、沒收和返還，努力實現境內贓款「藏不住、轉不出」，境外贓款「找得到、追得回」。

據統計，2014年至2020年6月，中國共從120多個國家和地區追回外逃人員7,831人，追回贓款196.54億元（約223.5億港元）；其中，國家監委成立以來，共追回外逃人員3,848人，追回贓款99.11億元（約112.7億港元），認為改革形成的制度優勢進一步轉化為追逃追贓領域治理效能。

據悉，2014年，張明傑因涉嫌貪污、受賄等罪，遭調查取證數年，至2016年案件開庭受理，張明傑對於3.5億元的涉案金額供認不諱。據了解，張明傑的貪款中有下崗工人的安置費，有貧病下崗工人因收不到款自殺。

自張明傑被捕至今6年，以《我的歌聲裏》走紅的歌手曲婉婷，每年也在網上為母親呼冤，今年更稱「6周年，無果，繼續努力保持一顆相信正義的心，相信人間定有道、有法、有青天」，遭網民非議，指她的母親手裏沾滿了下崗工人的血淚。曲婉婷則拿着母親貪污的錢在加拿大揮霍生活，所以她為母喊冤的舉動，不值同情。

中央紀委國家監委網站

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