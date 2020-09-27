武漢肺炎｜內地增14宗輸入確診 遼寧福建最多各有4宗

疫情最新情況：內地昨日新增14宗確診病例，均為境外輸入個案（遼寧4宗，福建4宗，四川3宗，廣東2宗，上海1宗），累計確診病例85,351宗，4,634人死亡。台灣累計確診維持510宗，7人死亡。

●廣東2宗輸入確診 來自印尼 孟加拉

廣東昨日（26日）新增2宗境外輸入確診，分別來自印尼及孟加拉。新增境外輸入無症狀感染者4宗，廣州佔3宗，佛山佔1宗，分別來自印尼、沙特阿拉伯、緬甸和菲律賓。以上個案全部在入境口岸或隔離點發現，入境後即被隔離觀察。

●四川增3宗輸入確診

四川衞健委今日（27日）通報，昨日，四川新增3宗武漢肺炎確診，全為25日無症狀感染者轉確診的境外輸入個案。

●河南多5宗境外輸入隱形病例

河南衛健委27日表示，於26日新增5宗無症狀感染者，全為境外輸入個案。他們於入境落地、衞生檢疫、檢測到轉運治療全部是無縫對接和閉環管理。

●留學生美國返滬 隔離期間確診

上海衞健委通報，周六（26日）新增1宗境外輸入確診個案。患者為一名中國籍美國留學生，於9月12日由美國往瑞士轉機，於13日抵達上海浦東國際機場，入境後被集中隔離觀察，期間出現症狀，最終確診。

國家衞健委網站

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！