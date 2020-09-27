12港人送中｜家屬委託律師被退出案件 疑辦理公證時身份被洩

12名港人上月底疑涉偷渡往台灣時被廣東海警截獲，一直拘留在深圳鹽田看守所，已經踏入第36日，但廣東省公安仍未向檢察院呈請批准逮捕，而家屬委託的律師持續受到當局干擾。據了解，一名受郭子麟家屬委託、此前未到過深圳看守所的律師被約談後，被迫退出案件，這次是第二名受郭子麟家屬委託的律師退出。

消息指，這名律師被約談時，對方指是市政法委點名要他退出。據了解，律師正辦理公證書手續，但尚未收到便已曝露身份。他是在早前一名負責香港大學學生郭子麟案的律師被迫退出後，接手案件。

相關方面人士指出，早期未要求辦理公證時，保密功夫做足，未試過在出發前被找麻煩。但現時新接手的律師，連委託書都未收到便已被約談，從接委託的程序就開始逼退，懷疑是在辦公證期間洩露身份。

按照一般程序，在香港辦理公證文件，要經中國法律服務有限公司審核、加章轉遞，知情者質疑，該公司「基本上都是官方的人」。

目前已有六名律師受壓退出代理。

●批捕後檢察院可申請延期 港人或被拘留多7個月

根據內地的《刑事訴訟法》，若果檢察院對12名港人批捕後，正常情況可繼續羈押兩個月，但亦可以3次申請延期，意味12名港人最多還可能會被拘留多7個月。

根據內地《刑事訴訟法》規定，在公安機關對刑事案件偵查、拘留、執行逮捕後，將向向檢察院呈請批准逮捕。而在檢察機關批准逮捕後，再根據偵查結果提出公訴。在正常情況，檢察機關在批准逮捕後，可以將疑犯羈押的期限是兩個月，由逮捕後翌日起計算，如果是案情複雜、期限屆滿不能終結的案件，檢察機關可向上一級機構申請延長一個月。

《刑事訴訟法》又規定，若果在延期一個月後，案件涉及重大的犯罪集團，或是流竄作案的重大複雜、犯罪涉及面廣，取證困難的重大複雜的案件，則可在限期後向省、直轄市的檢察院申請延期兩個月。在這限期屆滿，仍未能偵結的案件，則可再向省、直轄市的檢察院，再申請延期兩個月。

內地律師莫少平接受有線新聞訪問時稱，根據有關規定，這意味12名港人最長可被扣留多7個月，才移送檢察機關決定是否起訴，而他們面臨偷越國（邊）境罪，最高則是判監一年。

《蘋果》記者／有線新聞

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