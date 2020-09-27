反共《逆統戰》｜遭狙擊仍眾籌逾$375萬 香港玩家搶購 桌遊店將供客玩：唔應該有寒蟬效應

「我們終於『被譴責』了！」台灣反共桌遊《逆統戰》近日在網上引起中港台三地玩家熱烈討論。由於遊戲反共，《環球時報》日前發文譴責：「對青少年造成惡劣影響，危害我國的國家安全。」《環時》的批評，反令遊戲變得更受關注，開發公司在FB回應：「感謝環球時報宣傳與讚美。」有香港桌遊店向《蘋果》表示，遊戲歸遊戲，認為不會影響玩家思想，他日遊戲到港，也反對任何寒蟬效應，定必會將遊戲放在店內供客人試玩。

樂瘋桌上遊戲專門店負責人Jacky表示，現時局勢下，遊戲主題的確較敏感，許多人都不敢接受香港玩家預訂，而台灣製作團隊進行眾籌後，他本人考慮接近1個月，才決定接洽對方：「我哋自己都擔心」。他指，行家見其公司與對方聯絡，才紛紛私下與他聯絡要貨。這遊戲未正式推出就有極高話題性，絕對是與《環時》之類的文章有關，目前預訂《逆統戰》的人數，以桌上遊戲來說算是受歡迎：「如果係書本，或者海報之類產品，可能更受歡迎。」

Jacky指出，自己都擔心遊戲正式推出後，能否正式寄回香港，但這些無法控制，惟有屆時再作應變。至於店內會提供《逆統戰》給顧客試玩，Jacky斬釘截鐵說：「我會！提供呢個遊戲，我哋當然會驚，但唔應該有寒蟬效應，遊戲就是遊戲，香港都未有禁書，何況係遊戲。」他更認為遊戲不會輕易影響一個人的思考，因為對玩家而言，桌上遊戲最重要是趣味性，「故事背景只當係睇說明書和規則時的前言，即使有些人不喜歡共產黨，他攻擊對手特別落力，但這都是之前已有的概念和立場，而不是個遊戲。」

香港桌上遊戲店「棋葩」負責人林先生表示，《逆統戰》近日的確是香港桌遊界的熱門話題，他們都收到大約10個客人預訂。據他所知，有同行甚至收到50個定單。林先生指，即使香港桌遊玩家多為年輕人，同樣明白外界對《逆統戰》主題的討論，但他認為桌上遊戲只是敍述故事情節，不會輕易改變玩家的思想。

林先生反而擔心，待開發商明年發貨，遊戲寄到本港時會否被阻，才是關鍵；另一方面，即使順利運到本港，如在店內供客人玩，未知屆時會否被指觸犯某些法例。

由台灣團隊開發的桌上遊戲《逆統戰》早前在網上眾壽，中共官媒《環球時報》日前竟發文「助攻」，指遊戲危害中國國家安全，令眾籌金額由原訂目標的10萬元新台幣（下同‧約2.64萬港元），迅速創新高至1,400萬（約375萬港元）。

《環球時報》25日刊出〈警惕分裂勢力在虛擬空間煽動〉，點名《逆統戰》是「美術風格和營銷策略十分迎合當下青少年群體的口味，容易引起『二次元』的好奇心。」文章更批「通過看似不起眼的感性煽動方式，就可能對青少年造成十分惡劣的影響，進而最終危害我國的國家安全。」

開發團隊「台灣境外戰略溝通工作小組」（ESC）對於遭《環球時報》點名批判，感到是莫大恭維，日前發文表示：「各位支持者幹得好！你們成功逼出《環球時報》！」「官媒認證了，你還不上車？」開發團隊先前也貼出中共組織微信通訊，表示中共「上面」當時下政策說不得提及這款遊戲，集體進行「出征」也禁止，「原來，你小粉紅跟官員這麼害怕！」

「台灣境外戰略溝通工作小組」（ESC）籌備多年開發的遊戲《逆統戰》，原本只是募資目標10萬新台幣，遊戲主軸是操作香港、西藏、新疆、內蒙及滿州等地，甚至是中國內部的「反賊」，與台灣、哈薩克、蒙古聯合起來推翻中共，獨立復國。

《逆統戰》團隊早前接受《蘋果》訪問時指出，遊戲的背景是現實，也是架空的世界，內容是各個少數民族、香港、台灣甚至清朝（滿洲），如何與中共周旋的遊戲，遊戲玩法是卡牌遊戲，每一回合出現不同事件，組合手上卡牌，強化所屬的根據地，背景豐富，形容遊戲是「用一種比較浪漫且特別的方式把近代史簡化。」

開發團隊有50人，年齡從20歲到50歲不等。製作這款遊戲是表示台灣人「心理已經從幾年前比較幼稚的失敗主義中逐漸走出，心理上變得比較自信、勇敢。」「親中共的媒體不斷向台灣人灌輸『台灣不如對岸』的印象……我們想透過遊戲顛覆這種刻板印象。」

《蘋果》記者／台大討論區「批踢踢」 / facebook

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！