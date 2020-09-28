秋雨教會長老李英強再獲保釋 回成都遭公安3度上門騷擾兼驅逐

四川成都秋雨聖約教會長老李英強，自2018年12月9日在秋雨教會大搜捕後，被拘留8個月遣送回湖北老家保釋候審，近日返回四川成都市租住民房，卻遭當地公安人員至少3度上門騷擾，公安人員還反覆對他下逐客令，聲言：「成都不歡迎你！成都人民不歡迎你！」

據李英強在Twitter自述，本月25日，成都市青羊區草堂路派出所3名警察到他的住所，表示接到住戶舉報指該處住進了陌生人，所以上門核實。李英強表示，他當時展示租約、物業管理費等單據，但3名警察依然要求李英強等人證明是合法居住該單位。李英強覺得對方根本是核實他是否已回到成都，所以他直接對3人說：「請你回去告訴你們的領導，就說他們已經回來了。」3名警察隨後離開。

至昨晨8時50分，成都市公安局一行6人上門，有3人是國保人員，分別姓陳、趙及許；另外兩人則據稱是青羊分局的警察，分別姓魏及姓王，還有草堂路派出所戴姓所長。他們反覆對李英強表示：「成都不歡迎你！成都人民不歡迎你！」隨後又謂可能對李採取嚴密看守和跟蹤，目的就要「『合法地』讓我們在這住得很不舒服，『合法地』地剝奪我們對自己孩子的監護權......等等。」一行人離開時，看到門上貼着帶有秋雨之福的春聯時，竟動手撕下來。

當日下午3時，成都市青羊局公安局、民宗局、教育局及街道辦一行8人又再上門，以各種理由留難李英強及其家人。

另外，據秋雨教會的教友透露，在秋雨聖約教會牧師王怡被關押600多天後，他近日終於獲得一次和妻子蔣蓉通話的機會。由於蔣蓉被嚴格看管，通話內容無從得知，但這對秋雨教會的教友來說，仍然是一個好消息。

47歲的王怡，曾在一次證道中直指中共總書記習近平逼迫教會，是一個罪人。前年12月9日，他主持的秋雨教會遭官方打壓，100多名成員被拘押問話，其中包括李英強。而王怡本人在同月14日被批准逮捕。去年12月，王怡被控涉及煽動顛覆國家政權罪和非法經營罪兩項罪名，遭重判有期徒刑9年。

至於李英強，被以涉嫌「尋釁滋事罪」羈押八個多月後，獲成都市公安局「取保候審」一年。但警方強行把李英強送回湖北戶籍地，並禁止他與外界接觸。早前，李英強再獲准「取保候審」，而他這次則和家人回到成都生活。

Twitter

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！