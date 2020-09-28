驚動特警丨遼寧兩私立學校突倒閉 學生撕書發洩 百教師被拖糧

因為疫情內地有不少工廠倒閉、老闆捲款逃走的例子，豈料在教育界也發生類似事件。遼寧阜新有兩間私立學校破產倒閉，事後校長不知所終，至周日（27日）百多名教師突然失業，薪金也沒付清。

事發於本月20日，遼寧阜新市一間私立學校突然停課，從網上流傳的影片可見，事發時場面混亂，撕破的書本散落校園，叫喊聲嘈雜；有家長說：「全都給砸了，屋裏頭（教室）全都砸了」，還有大批學生拖着行李離校，因為場面混亂，故有特警到達維持秩序。

內媒報道指，涉事學校是遼寧阜新博創學校，早在去年十月曾有十多名離職教師投訴校方拖欠保險費；學生則已被分別安排到三間公營學校及一間民辦學校，有受訪老師指，學校七月突然指，「招不來學生，老師太多」，突然被辭退。

有離職的教師稱，學校在2018年時已開始拖糧及保險，學校照樣每月在教師工資扣除保險費用，但沒上交，令教師保險斷供；加上學校投資者負債在身，令學校無法正常運作，這次學校校長直接「走佬」。

有在職教師訴苦，學校拖欠她三個月工資及兩年保險費用，22日還在學校教書時，中午聽到要幫學生分流的消息，稱學校在2018年起不按時發工資，最長時間將近半年沒發薪金。

阜新教育局通報則稱，博創工貿中等職業技術學校和博創學校這兩所民辦院校存在拖欠工資、違規招生等問題，相關部門正處理事件。

梨視頻／新浪微博

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！