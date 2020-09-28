中國公民記者張展拒認罪 續絕食抗爭 律師料案件10月開庭

深入湖北武漢市採訪的公民記者張展被控「尋釁滋事罪」一案，即將開庭，自由亞洲電台報道，張展的辯護律師聞宇指，案件最快10月開庭，而張展目前還在絕食抗爭中。

武漢肺炎疫情爆發後，37歲的張展2月中從上海前往疫情重災區湖北武漢，並以自媒體形式報道當地疫情患者家屬、醫院就診患者等情況。5月中，當局以涉嫌尋釁滋事罪逮捕張展；8月下旬，案件移送檢察院審查起訴；本月18日移送上海市浦東新區法院審理。

自由亞洲電台引述張展委託的辯護律師聞宇表示，他周一上午10時到看守所會見了張展，「張展很瘦，她還在絕食」。在大約50分鐘的會見中，聞宇多次囑咐張展要養好身體，為即將的開庭做好準備。

聞宇說，張展承認在網上發表的言論，但不認為這些言論違法，因此他將為張展作無罪辯護，「這個（網絡言論）屬於言論自由，到時候作無罪辯護」。

中國人權律師團成員、律師陳建剛表示，中國當前形勢下，他對張展案不感到樂觀，「張展被指控的犯罪事實，其實就是因為張展在湖北武漢對外傳遞了一些武漢的真實情況，談了一些她在武漢的個人感想，這顯然是無罪的，即便是按照中國的法律也是無罪。這個案件現在已經到了法院，張展很快就會被送進監獄」。

張展畢業於西南財經大學金融系並取得碩士學位；2010年離開家鄉赴上海。她曾任律師，其間不時在網上發表針砭時弊的文章而遭報復，無法正常執業。張展被捕引發中國海內外人士關注並發起聯署簽名，要求當局放人，截至目前已有300多人簽名。

自由亞洲電台

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