瘦肉精襲台｜蔡英文支持重挫21百分點 六成民眾反對開放美豬

台灣民眾仍對開放含瘦肉精美國豬肉進口，議論紛紛。立場偏綠的台灣民意基金會今天公佈最新民調顯示，支持蔡英文處理國家大事的民眾，在一個月間急跌21個百分點，跌至55%，分析員認為這是「不尋常的重挫」。其中反對開放美豬的民眾高達六成，分析認為這與民進黨政府與民眾的溝通不足有關。

民調顯示，有55%民眾認同蔡英文執政，不贊成的有32%，目前贊成的人仍多出23個百分點，但與上一次民調比較，蔡英文的支持度明顯大減。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，雖然民調前蔡英文在外交有成果，捷克議長、美國國務次卿相繼來台理應對其聲望有所提升，可是當她宣佈開放美豬入口，後續政策溝通不良及不足，讓她嚴重失分，效果猶如「一顆炮彈打穿了她原本有神功護體的防護罩」。

游盈隆認為，蔡英文及政府當前重要工作，是要將「聞美豬而色變」的普遍民意，轉變為「聞美豬而色不變」。

解放軍近日不斷出動軍機擾台，甚至飛越台海中線挑釁，民調發現，如果中共開第一槍，只有49%民眾認為台軍能有效防衞台灣，僅較沒信心的多4個百分點，不過與2018年4月的結果比較，對台軍有信心的被訪者已大增22個百分點。

至於美國會否協防台灣，則有6成被訪者認為美國將會出兵，57％民眾樂見美國對台進行重大軍售。

台灣民視新聞網

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