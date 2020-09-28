孔誕2,571年｜新華社評論：強行關閉孔子學院是政治迫害

今日為孔子誕辰2,571周年，北京孔廟和國子監博物館今日在孔廟舉行祭孔大典，祭祀孔子的儀式。祭孔活動今年首次透過網絡直播。新華社亦藉孔誕日子發表評論文章，指美國要求強行關閉孔子學院是政治迫害。

文章指，孔子的修身處世智慧，告誡人們尚和包容，謙遜好學，不可片面固執、唯我獨尊，但在美國，某些反華政客看不得別人的好、容不下其他文明，舉起政治迫害的大棒揮向傳播中國文化的孔子學院，叫囂「脫鈎論」。這是「麥卡錫主義」附體，為撈取政治私利而見利忘義，迫害妄想症已無藥可治！

文章又提及，美國國務卿蓬佩奧日前接受採訪時威脅稱，希望美國大學內的孔子學院在今年年底前全部關閉，認為這是對孔子學院的抹黑打壓進一步升級。孔子學院採用合作辦學的形式，是美國大學根據自身需求自願申請，中美大學本着「相互尊重、友好協商、平等互利」的原則合作成立，運作管理公開透明，嚴格遵守當地法律與大學管理規範，受到普遍歡迎。

蓬佩奧指孔子學院存在對於美國造成巨大影響，是毫無根據的揣測、捕風捉影的論斷顯然是戴有色眼鏡看待孔子學院，絲毫不顧孔子學院作為文化交流平台的本意，把意識形態偏見和冷戰思維強加於文化交流之上。據悉，美國目前僅剩81間孔子學院。

文章最後提到，美國反華政客妖魔化、污名化孔子學院漢語教學的做法，是自縛手腳之舉，大大減少了美國人了解中國的渠道。長此以往，這種阻斷人文交流的惡果必然將損害中美互信，影響雙邊關係，搬起石頭砸自己的腳。

蓬佩奧日前接受霍士財經新聞網（Fox Business Network）節目訪問時表示，「我認為所有人都會看到孔子學院的風險」，指孔子學院在美國大學招募間諜和通敵者。他說：「我認為這些機構也會知道，我希望我們可以在今年內使那些學院關閉。」

美國國會及其他人士一直批評孔子學院是中共的宣傳機器，美國教育部去年同意更嚴格監管孔子學院。官方色彩濃厚的孔子學院，向來被批評以在海外進行漢語教學為名，實則為中共進行政治宣傳。去年，美國國務院和教育部已表明嚴加監察孔子學院。美國參議院一份報告稱，中國在美國各地開辦孔子學院，憂慮它們是中共宣傳武器，認為孔子學院要改革否則會被關閉。

新華社／《蘋果》資料室

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