接連缺席官場　湖北省長傳入院

今年初武漢爆發疫潮後未被撤換的湖北省長王曉東，據稱過去一周因為患病入院，省府日常工作暫交由常務副省長黃楚平主持。王在武漢疫潮爆發高峯時飽受爭議，包括在記者會上不戴口罩及多次口誤。據悉，他在疫情期間飽受壓力，曾在1月26日的記者會當眾表示對疫情「感到非常痛心、內疚和自責」。

曾被轟瞞疫

據湖北省政府官網資料，王曉東最近一次露面是9月21日主持召開省政府常務會議。不過，此後他接連缺席多項重要活動，包括未有親身接待上周由浙江省委書記袁家軍率領的代表團，在武漢市考察扶貧，上周五（25日）省府召開的1至8月經濟運行分析調度會議，則改由常務副省長黃楚平出席並發表講話。《星島日報》報道稱，王因為患病入院無法視事。

現年60歲的王曉東早年一直在江西工作，1993年起到貴州任職最後官至常務副省長，2011年調任湖北省常務副省長，直到2017年初升任省長。今年初武漢爆發疫情，湖北省政府被指隱瞞疫情，武漢市百步亭社區即使在疫情高發期仍照舊舉辦「萬家宴」，武漢市、湖北省仍先後召開了「兩會」，以向外界宣示社會「一切如常」。在1月26日的湖北省疫情記者會，王是唯一沒戴口罩的官員，又在交代湖北醫用口罩年產量時接連口誤，把108萬隻先後說錯成「108億隻」和「18億隻」。2月湖北省和武漢市的黨委書記同時易人，但王仍繼續以省長身份兼任省防控指揮部指揮長。

蘋果記者