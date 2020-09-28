台海危機｜解放軍攻台先鋒打巷戰消滅「藍軍」 遭台媒嘲諷給自己壯膽

兩岸劍拔弩張，解放軍頻頻「文攻武嚇」，前日又公開一段東部戰區「攻台先鋒」部隊在江蘇長江以北、淮河以南地區進行的巷戰演練影片，並強調「紅軍成功殲滅藍軍」。由於解放軍過去軍訓，多以紅軍代表自己，而藍軍則代表台軍或美軍，但過去的「戰果」顯示，多為藍軍獲勝，有台媒形容，解放軍今次演練如同為自己「壯膽」。

央視軍事官微前日發放了一段長約1分鐘的短片，報道解放軍陸軍第73集團軍某合成旅，在蘇北一處訓練場進行「紅藍對抗」巷戰演練。訓練場模擬6類共100多種建築物，如圖書館、咖啡廳、電影院等常見的城鎮街道建築，「紅軍」動用數架無人機、無人偵查車等對目標區域展偵察後，工兵分隊在火力掩護下開闢出多條進攻路線，向「藍軍」發起進攻。

報道指，在這次對抗戰中，每個戰鬥集成突擊、破障、火力支援等力量，都能夠靈活、機動有的執行各任務。紅軍部隊使用潛望鏡、內窺鏡等新式器材抵近偵察，並使用破門器、伸縮梯等向目標展開聯合突擊。最後，紅軍部隊成功進入目標地域後，從樓房上下兩端對藍軍部隊成夾擊，成功消滅「藍軍」。

不過，從畫面可見，這次對抗戰場面似擺拍或拍攝宣傳短片，多於模擬真實巷戰，參與的解放軍兵士都非常幼嫩，身手動作並不特別靈敏，還有解放軍戴着厚厚的眼鏡，十分「娃娃兵」。其中一幕解放軍小隊穿越街道的畫面，完全曝露在天台的狙擊手目標範圍內，但未見兵士用槍指向高空戒備。而在短片中，完全不見所謂的「藍軍」，未知是否只是「稻草人」般被當成戰靶而已。

海外華文媒體多維新聞網報道，參加巷戰演習的解放軍陸軍第73集團軍，隸屬東部戰區，駐守在福建廈門，正是大陸針對台灣的前線部隊，前身是解放軍第31集團軍，就是當年曾炮擊馬祖、金門的部隊，在1978年美中建交後，1979年才停止對金馬地區炮擊。

報道又指，第73集團軍1995年以來陸續在福建省南部沿海、台海西岸舉行多次登陸作戰演習，一旦台海爆發戰爭，該部隊就是「攻台先鋒」。今次，解放軍派出這支部隊演練巷戰，「針對性極強」，推測或是大陸對台海戰役的準備。

資料顯示，解放軍歷年進行「紅藍對抗戰」，多以紅軍敗戰收場。台灣軍事專家游昇勳曾引用數據指，藍軍旅和解放軍各軍區對抗的戰績是48勝、6敗、6平，代表解放軍輸了8成。而解放軍日前進行「火力2020青銅峽C」演習，由陸軍第77集團軍炮兵旅扮演的「紅軍」戰損率達到70％，並在重置「滿血復活」後，又再度被假想敵「藍軍」重創，吞下兩場敗仗。

新浪微博/ 多維新聞網/ 台灣《自由時報》

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