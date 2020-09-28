兩岸疫情速遞｜內地疫情反彈 新增21宗輸入病例 上海、廣東最多

疫情最新情況：內地昨日新增21宗確診病例，均為境外輸入個案（上海10宗，廣東5宗，內蒙古3宗，福建2宗，山西1宗），累計確診病例85,372宗，4,634人死亡。台灣累計確診維持510宗，7人死亡。

●上海增10病例 包括約旦人

上海當局稱，昨日發現的10名新增的輸入病例，9名病人都是中國籍，分別自西非尼日爾、菲律賓回國，入後隔離時被發現。另有一名是約旦人，他在土耳其工作，經俄羅斯飛到上海，入境隔離時出現病徵，檢測呈陽性。當局將曾與10名病人同機的157人列為密切接觸者，正接受隔離。

●內蒙古病例 均是在往北京航班發現

內蒙古昨日新增3個輸入病例，病人都是乘坐前往北京的航班，當航班在呼和浩特機場檢疫時發現。當局稱，目前內蒙古境內仍有6名輸入病例患者，正在隔離治療，所有密切接觸者則接受隔離，並進行全面管理，嚴防疫情蔓延。

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