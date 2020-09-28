台原住民大陸演講自稱「驕傲中國人」 台原民會狠批：非炎黃子孫 勿遭大陸利用

未舉辦已負面新聞一籮籮的第12屆海峽論壇，日前在福建廈門國際會議中心舉行，台灣青年代表、阿美族人楊品驊受邀上台，演講時高喊：「我來自台灣的部落，我是驕傲的中國人！」事後引爆巨大的爭議。台灣原住民族委員會今日發出新聞稿批評，「原住民族不是炎黃子孫，也不是中華民族，絕非同文同源」，呼籲民眾勿被北京當局利用，「成為統戰台灣的樣板」。

原民會表示，國內外學界研究指出，台灣原住民族屬於南島語族，台灣更是南島語族的發源地，原住民族不是炎黃子孫，也不是中華民族，絕非同文同源，並指台灣是言論自由國家，也是法治國家，呼籲任何個人前往大陸「應嚴守台灣法律，勿遭大陸政府利用，成為大陸統戰台灣的樣板」。

原民會強調，台灣原住民族過去歷經十年正名運動的奮鬥，才終於在1994年修憲完成正名，並且在1997年將具有集體權與民族自決權概念的「原住民族」稱呼入憲，此與楊品驊所稱的「少數民族」完全是天壤之別，「原住民族」不僅代表台灣原住民族是台灣這塊土地原來的主人，更顯示台灣社會所享有的民主政治、多元文化與族群平等價值，更是格外的珍貴。

Facebook專頁「今日海峽」上載的影片顯示，台灣阿美族人楊品驊，在海峽論壇大會發言表示，他聲稱「兩岸同文同源血脈相連，少數民族是中華文化的璀璨力量，遼闊的風土是建立在多元的人文歷史之上，民族發展的道路從來都沒有忽略我們台灣」。他又聲稱「在今年巨大的考驗中，他有了體悟、更加有自信向全世界展現」，之後他更舉起右手高喊：「我來自台灣的部落，我是驕傲的中國人！」

楊品驊還說：「從祖靈交付的任務中，我們更能夠體悟族群未來發展之所向，不能為任何團體以及媒體謬論所利用，堅決反對分裂國族的一切思想，為族人、為下一代把握正確的道路。」

台灣《蘋果新聞網》/ 聯合新聞網

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