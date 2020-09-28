中美角力｜王毅改《蜘蛛俠》經典對白批美：大國並不意味權力更大 而是責任更大

中國國務委員兼外長王毅，周日與聯合國大會主席博茲克爾（Volkan Bozkir）通電話時暗批美國，「大國並不意味權力更大，而是責任更大」。有指，王毅這句話「大國並不意味權力更大，而是責任更大」，其實是改自荷李活電影《蜘蛛俠》的經典對白——「能力（權力）越大，責任越大」（With great power comes great responsibility）。

王毅表示，中國作為安理會常任理事國，將堅定支持以聯合國為核心的國際體系，堅定支持以國際法為基礎的國際秩序。

面對武漢肺炎疫情新的衝擊，王毅稱各國應當更加緊密團結，中方支持聯合國為此發揮重要作用，同時共同反對將疫情政治化、病毒標簽化，堅持國際抗疫合作的正確方向。

王毅強調，已經進入全球互聯互通時代，在這個地球村，單邊主義、保護主義、孤立主義都沒有出路，也不可持續。大國並不意味權力更大，而是責任更大。中國作為安理會常任理事國，將堅定支持以聯合國為核心的國際體系，堅定支持以國際法為基礎的國際秩序。

博茲克爾則回應，加強並捍衞多邊主義是聯合國大會優先議程。中國是多邊主義的倡導者和重要合作夥伴，期待同中方加強協作。

新華社

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