真•神探丨台警靠占卜搵犯破案 退休做算命師傅

台南警員劉廣新當差30年，是名副其實的「神探」，皆因他找失蹤人口、找線索，都是靠神靈指點迷津。劉廣新50歲時，索性退休，並開店當算命師傅。

劉廣新雖也講求科學辦案，但工作時也會遇到難以解釋的奇事。20年前，劉廣新負責的轄區接二連三發生命案，凡有交通意外就必有人死生；現役軍人僅因一句口角就命喪血泊，死者都是20多歲的年輕人，他感嘆：「還那麼年輕，難道真的命中注定？」

劉廣新當時到寺廟尋求寧靜，廟公一句「落土時，八字命」，點醒他「冥冥中自有定數」。幾天後，在報紙見有五術老師要到台南開班授課，他遂放假、下班時學習堪輿、命理，每周一至兩天，每次二至四小時，學了20年。

「辦案講求證據，玄學指點迷津。」劉廣新說，他曾埋伏兩日兩夜等不到通緝犯現身，天亮收工，同事一句：「你不會自己卜一支來看看？」結果卜出早上6時至8時會有成果，他立馬回頭，半小時後果然捉到人。

台南沿海連續竊案達一個月，兩名慣竊行蹤不明，劉廣新姑且一試卜卦探線索，等不到一小時果然看到兩人載回一整車電纜、摩打等贓物，馬上找支援，還檢到十多輛解體贓車。

50歲到了台灣警察合資格的退休年齡後，劉廣新考慮到自己體力大不如前，決定今年7月退休，選在鄉下開設命理擇日館，繳回配槍，改拿起羅盤、龜殼，同樣「值班」，提供命格、卜卦、流年及風水等服務，目前沒有明定價目，由顧客隨喜支付，大約明年才會研擬收費標準，他笑說：「人生下半場要活出興趣！」

不過，劉廣新嚴打「神棍」，他指，神明不會鼓勵捐獻，問事心誠則靈，「要你花大錢的，就要小心！」

台灣《蘋果新聞網》

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