鼠疫夾擊｜雲南勐海3歲童確診 全縣總動員滅蚤殺鼠

內地武漢肺炎疫情未過，內蒙古及雲南近日先後遭到「腺鼠疫」及「腸鼠疫」兩種不同鼠疫夾擊。其中，雲南勐海縣在本月21日通報，該縣發現3具死因不明的鼠屍，之後一名3歲兒童出現「腺鼠疫」症狀，至昨晚確診。當地已啟動4級緊急應變機制，全縣總動員殺蚤、滅鼠。

據雲南省疾控中心表示，該縣西定鄉一邊遠村寨近日發現3具死因不明的鼠屍，經相關單位實地調查並配合檢測，在21日初步判斷該鄉爆發鼠疫，經全面排查，在25日晚發現一名3歲兒童疑染腺鼠疫，至昨晚經專家評估後確診。該名病童正接受治療。

當地政府已啟動突發公共衞生事件4級緊急應變機制，成立相關防疫單位進行檢疫、消毒。

雲南省傳染病院院長董興齊介紹，雲南的鼠疫屬於家鼠鼠疫，老鼠死亡以後，死老鼠身上的跳蚤開始逃離屍體，尋找其他溫血動物，如果人經過死老鼠附近，或不經防範把死老鼠撿起來處理掉，就很容易被帶有鼠疫的跳蚤叮咬進而被傳播鼠疫。所以防控的第一環節就要滅跳蚤，第二環節就是消滅傳染源即滅鼠並要保持周邊環境衞生。

去年11月底，內蒙古已傳出腺鼠疫災情，當時武漢肺炎和腺鼠疫夾攻，使當地居民人心惶惶。不料，在上個月6日，內蒙古包頭市達茂旗通報，有人染上腸鼠疫身亡。

觀察者網

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