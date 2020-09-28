逆權教師丨大叔踢爆台教育界醜聞官司纏身 案件當人生日記

「我算劉一刀，我的筆如刀，抓到你缺失就一直挖，不顧一切地去砍你。我說到做到。」台灣教師劉亞平說話「江湖味」甚重，15年間揹着官司至少有34宗，罪名從妨害名譽、偽造文書到違反《個人資料保護法》皆有，但他一臉無畏，強調自己只不過是踢爆特權，揭發濫用司法資源的人，反問這些人「到底在告三小（甚麼）？」

53歲的劉亞平在高雄市阿蓮區中路國小（小學）教書30年，被招進高雄市教育產業工會，長期接受各地教師投訴，就像武林盟主般幫忙「喬事」，寫文章、開記者會炮轟不適任教師、校長，還有縣市政府不當政策，他說：「一樣米養百樣人，只要有人的地方就有是非，有是非就有江湖，江湖就有好人跟壞人。」雖然都是教師，但有人道德與能力不符標準，為了剔除這些不適任的人，促進教育界的改革與進步，他不得不出招。

劉亞平的「戰績」豐富——不過案件最終都獲不起訴或上訴駁回等判決，維持「完勝」紀錄。最經典的一次，就是劉亞平擔任高雄縣教師會理事長時，三度發稿質疑大寮國中家長會經費核銷及慈暉班鐵幕等問題，因此被該校李姓校長控告共16宗案件，他說：「一告再告，一敗再敗，是否有點太誇張？歷時3年多，校長這樣告老師，大概創紀錄了！」

劉亞平指，之所以完勝，除了因為他只為公益發聲，出手前調查仔細，更重要的是，他從沒貪污任何一塊錢，更豪言：「而且我書教得好，你咬我？」

但對手也不是省油的燈，被威脅、恐嚇，對劉亞平是家常便飯，打電話騷擾，甚至揚言強姦他女兒都有。但劉亞平沒有退縮，「如果我有弱點，人家就會對着我的弱點來，我怕死的話，別人一定會讓我死。」劉亞平還說：「我不要錢、不要命、不要臉」，只要認為是對的，他就算抬棺抗議也去。

劉亞平也因長期被告，熟悉各種法律流程，當接受會員投訴時，就能預判官司贏面有多少，被笑說是「無牌律師」。

回顧20餘年來幫助過的老師，劉亞平估計，從早期電話、電子郵件或是到工會申訴，加上現在Facebook、LINE等通訊軟件，幾乎每天都會接到新案件，累積下來幫助超過2,000人。此外，劉亞平持續在他經營的電子報發文幫人，退而不休。

劉亞平得意地說：「中華民國歷屆立委上千位，有誰記得哪位立委、做過甚麼事嗎？我做老師是unique（獨特的）！全國我做老師最顯眼、最白目、最反骨，我做20年的老師在教育上的貢獻應該很大。」

訪問結束後，劉亞平整理擺滿桌子的訴訟案件文件，被問到「是否覺得這些就是教職生涯勳章？」他苦笑，自己是存在主義信徒，會將案件當成人生日記，他說：「告人非所願，被告不得已。沒人喜歡被告，若別人告你就怕，對自己價值與原則投降，這輩子我會不認識我自己。」

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！