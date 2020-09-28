涉助逾千大陸人非法入台賺$1,344萬 「洗錢」科技集團15人被起訴

曾經風光上市的台灣奕智博數位集團，今年7月被台北檢警查出涉嫌利用大陸銀行人頭賬戶，替海內外50多個賭博網站洗錢，短短8天經手金額超過50億新台幣（下同，13.3億港元）後，近日又被指涉及另一宗刑事案。台南地檢署指，該集團涉嫌利用虛假文件申請商務入境，協助1,094人次的大陸人非法到台，獲利5,052萬多（約1,344萬港元）。當局除起訴集團代理執行長潘玉玲等15人外，同時對已離開台灣境的集團負責人莊鴻飛發出通緝。

據悉，奕智博曾有過金融機構拒絕往來的紀錄，今年1月已被台灣當局勒令下市。該公司曾號稱要將台灣打造成「博奕代工之島」，專門提供客服與軟件服務代工，卻涉嫌經營3間賭博網站，並跨境找賭客下注，還涉及大規模洗錢活動。

台灣刑事局今年7月循線索查出該集團藏匿在台北市內湖一處科技大樓的總部，將潘玉玲及公司員工等17人傳喚到案，全案依洗錢、賭博等罪嫌送辦。

台南地署檢察官因偵查菲律賓網上賭博集團在台灣洗錢一案時，意外發現奕智博原來還涉及安排大陸人非法進入台灣。檢方表示，奕智博集團並沒與大陸地區公司或人民進行商務履約服務或短期商務交流活動、專業交流等需求，卻依「運營商」客戶的需求，涉嫌偽造大陸到台人士的在職證明，或出具購買不實學歷，以及偽造特種文書、商務活動計劃書、商務活動行程表、邀請函、委託書、團體名冊等，再交給不知情的旅行社代辦業者，向相關政府部門申請商務入境。

另有消息指，奕智博涉嫌利用作為科技公司的業務之便，買通旅行社一同製作不實商務入境文件，再交由立法院內鬼向移民署施壓加速審核通過，估計5年引進上千人次。

檢調發現，從2015年至2019年，奕智博利用類似的手法，陸續協助1,094人次的大陸人民非法進入台灣，且向運營商收取代辦費用，獲利5,052萬元。不過，綽號「老莊」的莊姓負責人已逃離台灣，現時正被通緝，另外15名涉事人士則被台南地檢署依法起訴。

台灣《蘋果新聞網》/中時電子報/ 中央社

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