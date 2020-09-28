10.1連中秋長假　料六億人出遊

今年內地10.1連中秋假期共八天長假（10月1日至8日），亦是首次在武漢肺炎肆虐後首個長假。全國逾1,500家景區門票減免，內地旅遊網站携程網發表報告，估計長假旅遊人次可達到六億，恢復疫前的七至八成。據目前市場估計，上海是國內航空旅遊最受歡迎目的地。

防疫僅要求戴罩勤洗手

《環球時報》根據北京的旅行社，發現目前北京飛往雲南、海南等熱門旅游景點的私人小團遊已不容易預訂，中高端酒店價格也基本恢復到去年同期水平。携程聯合創始人、董事局主席梁建章認為：「越高端的旅遊復蘇得越快，例如南方的古鎮以及南京、蘇州等城市，甚至可能比去年更好。」

根據Cirium Core在9月23日的數據顯示，今年黃金周的國內預定航班超過16.4萬，與2019年同期的14.8萬架相比增長超過11%。今年黃金周期間，將有超過2,780萬名乘客搭乘國內航班，其中最繁忙的一天是10月7日，屆時將有超過1.38萬架航班飛行，與去年最繁忙的一天（10月6日）相比增長了9.6%。今年黃金周最受歡迎的國內航空旅行目的地是上海，上海兩機場在9月30日至10月11日期間，超過10,800航班，緊隨其後的分別為首都北京及廣州。在長假防疫方面，官方大派定心丸，只要求戴口罩、勤洗手及避免聚集等。

環球時報