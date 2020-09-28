兩岸角力｜市長聯盟更正網頁 台直轄市移走「中國」標註

台灣外交部長吳釗燮今早表示，「全球氣候與能源市長聯盟」的官網，已經將原來在台灣六大直轄市後加註的「中國」移除，改回原來的「中華台北」（Chinese Taipei）。

吳釗燮表示，外交部得悉台灣的直轄市被加註「中國」後，馬上與地方政府聯絡，也跟相關單位一起合作，直接到聯盟總部，要求他們更改為原來的會籍名稱。

吳釗燮指出，這次六直轄市的市長立場全部一致，讓他感到非常感動，朝野都不分彼此，全力去爭取應該有的會籍名稱，最後爭取成功。

當回應國民黨提案要求爭取台美復交，吳釗燮表示台灣跟美國外交關係，在過去一段時間進展快速，這些都是外交部及台灣民眾共同努力，一步一腳印才有現在的成果，他們會在既有成果上，不管在外交層面、安全層面、經濟貿易層面，都會加緊腳步，讓台灣跟美國之間的關係能夠更好。

台灣《蘋果新聞網》

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