五中全會10月26日北京召開 路透稱下調「十四五」GDP目標

北京終於落實五中全會舉行的日子。中共中央政治局今日召開會議，會議決定，中共第十九屆中央委員會第五次全體會議（簡稱五中全會）於10月26日至29日在北京召開，制訂「十四五」（2021至2025年）規劃。據路透社報導，北京將下調「十四五」期間的經濟增長目標。此外，隨中共二十大進入倒數，外界關注五中全會否涉人事變動。

中共中央政治局28日召開會議，研究制訂國民經濟和社會發展第十四個五年規劃（簡稱「十四五」規劃）和2035年遠景目標重大問題，並聽取了有關在黨內外一定範圍和網上徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後，將文件提請五中全會審議。新華社早前稱，「十四五」是全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標之後，乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的第一個五年。有分析認為，「2035年遠景目標」意味着即將舉行的五中全會對內地今後15年的發展制訂更具體的路線圖，將比歷屆五中全會更重要。

在內地經濟遭中美貿易戰和武漢肺炎疫情等嚴重打擊。路透社引述消息指，政府智囊團和經濟學家已做出「十四五」期間經濟增長目標下調至大約5％、5-5.5％或5-6％的建議。國家主席習近平曾在2015年宣佈，十三五（2016至2020年）設定的年均經濟增長率目標是6.5%，但內地去年的經濟增長為6.1%。

隨2022年舉行中共二十大，外界也關注即將舉行的五中全會會否有人事變動。2018年全國人大通過修憲草案，被喻為習近平「終身主席」時代來臨，隨中共二十大進入倒數期，習近平的動向備受外界關注，習會否交棒、尋找接班人，或是繼續連任「稱帝」。

雖然每屆中央的人事事項主要安排在一中全會，但五中全會也常常成為人事調整的常用「窗口」。不少重要人事議題經由五中全會落定後，不僅影響中共組織結構體制，更深刻影響中共歷史的進程。而一般情況下，中央委員會全體會議由中央政治局召集，每年至少舉行一次，五年內一般舉行七次，而每次會議的側重點各有不同，五中全會一般審議國民經濟規劃問題。

新華社／路透社

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