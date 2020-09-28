歐陽娜娜上央視唱《我的祖國》或被台重罰 IG曬出海相：生活很美好

台灣藝人歐陽娜娜和張韶涵將登上央視慶祝中共建政的10.1晚會，引發台灣各界不滿，甚至傳出要重罰二人，其至剝奪他們的中華民國國籍。然而，歐陽娜娜似乎對台灣人的不滿，不以為然，更在IG上載多張坐船出海的照片，聲稱「生活很美好」。台灣文化部則表示，如果藝人上央視唱《我的祖國》等歌曲，最高可被罰款50萬元新台幣（約13.3萬港元）。

國民黨發言人歐陽龍女兒、20歲的歐陽娜娜近年積極在大陸發展，更曾多次表態「我是中國人」，當傳出她將會現身央視慶祝中共建政71周年的晚會，與港星任達華、惠英紅及內地藝人杜江、童瑤、麥嘉欣及馬龍合唱開場曲《我的祖國》後，即時引發爭議，台灣當局更指會向對懲處。

但她的心情似乎未受影響，今日中午她仍在IG上載多張坐船出海的照片，並用英文寫下：「Smell the sea and feel the sky' life is wonderful.（聞着海的味道，感受着天空，生活太美好了）」，有網友就留言詢問：「為排版（綵排）操碎了心？」她則回應：「是的，每次都是。」可是，更多網民稱她是「聞到人民幣的味道」、「歐陽支那」、「取消她國籍就是了，50萬罰她，她會在意？」

據悉，台灣當局開始進行調查，文化部今日表示，根據《兩岸人民關係條例》規定，台灣民眾、團體不得與大陸具政治性機構、團體有任何涉及政治性內容的合作，如果違反規定，最高可罰款50萬元，而且可以按次連續處罰。

中央社／Instagram

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