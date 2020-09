歐陽娜娜上央視唱《我的祖國》或被台重罰 IG曬出海相：生活很美好

台灣藝人歐陽娜娜和張韶涵將登上央視慶祝中共建政的10.1晚會,引發台灣各界不滿,甚至傳出要重罰二人,其至剝奪他們的中華民國國籍。然而,歐陽娜娜似乎對台灣人的不滿,不以為然,更在IG上載多張坐船出海的照片,聲稱「生活很美好」。台灣文化部則表示,如果藝人上央視唱《我的祖國》等歌曲,最高可被罰款50萬元新台幣(約13.3萬港元)。

國民黨發言人歐陽龍女兒、20歲的歐陽娜娜近年積極在大陸發展,更曾多次表態「我是中國人」,當傳出她將會現身央視慶祝中共建政71周年的晚會,與港星任達華、惠英紅及內地藝人杜江、童瑤、麥嘉欣及馬龍合唱開場曲《我的祖國》後,即時引發爭議,台灣當局更指會向對懲處。

但她的心情似乎未受影響,今日中午她仍在IG上載多張坐船出海的照片,並用英文寫下:「Smell the sea and feel the sky' life is wonderful.(聞着海的味道,感受着天空,生活太美好了)」,有網友就留言詢問:「為排版(綵排)操碎了心?」她則回應:「是的,每次都是。」可是,更多網民稱她是「聞到人民幣的味道」、「歐陽支那」、「取消她國籍就是了,50萬罰她,她會在意?」

據悉,台灣當局開始進行調查,文化部今日表示,根據《兩岸人民關係條例》規定,台灣民眾、團體不得與大陸具政治性機構、團體有任何涉及政治性內容的合作,如果違反規定,最高可罰款50萬元,而且可以按次連續處罰。

中央社/Instagram

