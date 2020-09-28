兩岸角力｜2日VTuber列台為國家遭小粉紅「出征」 日企跪底停直播3周

日本虛擬偶像品牌Hololive旗下兩位VTuber「赤井心」（赤井はあと）與「桐生可可」（桐生ココ），近日先後擊碎小粉紅的「玻璃心」，引發他們「出征」。兩名VTuber早前在直播活動時，公佈頻道內各國粉絲的佔比數據，除把佔有7%的台灣列為國家外，還大方展示「青天白日滿地紅旗」，結果觸動小粉紅神經，憤而出征到Hololive各大官方平台投訴，導致赤井心與桐生可可的直播活動被停止3周。

所謂VTuber，全稱為Virtual YouTuber，亦即以CG技術所創造出的3D虛擬偶像，在YouTube平台開啟個人頻道，成為虛擬YouTuber。

Hololive旗下VTuber赤井心，在本月24日直播時，公佈了頻道內的各國粉絲佔比，其中台灣粉絲佔7%的總訂閱數，位列第3。赤井心連帶顯示了台灣的「青天白日滿地紅旗」，結果引來大陸網民的不滿。

Hololive旗下另一VTube的桐生可可，翌日也在直播中公開各國粉絲的佔比數據，台灣粉絲佔比4.7%，同樣位列第3。

小粉紅因不滿兩名VTuber先後把台灣視為國家，紛紛出征，還向大陸有關影音平台舉報。據悉，赤井心與桐生可可在大陸影音平台BiliBili的直播空間，已遭封鎖。

Hololive的母公司 COVER 昨發出官方聲明，以 VTuber 在直播期間的不適當發言，以及公佈頻道經營的機密情報為由，向兩人處以停止活動 3 周的處罰。

隨後，COVER 在 bilibili 發出官方中文聲明，除了向粉絲表示直播內容錯誤致歉外，還強調 COVER 擁護一個中國原則，並會加強對旗下「藝人」的教育管理。不過仍有不少大陸網民，要求桐生可可退出 hololive 。

台灣三立新聞網/ 4Gamers

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