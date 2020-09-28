六都「被中國」　台擬退市長聯盟抗議

國際氣候組織「市長聯盟」官方網頁將台灣的六都市長，標示為「中國」國籍。台外交部昨表示嚴正抗議，並已要求「市長聯盟」依據六都成為會員時遞交文件的名稱予以更正，即「中華台北」。六都市府均表態，若情況未有改善，不排除退出以示抗議。

陳其邁：台非中國一部份

「市長聯盟」是聯合國城市氣候高峯會於2014年9月所成立，由C40城市氣候變遷領導小組、地方政府永續發展理事會（ICLEI）和城市與地方政府聯盟（UCLG）等三大城市網合作組成，希望做到串聯全球城市，對抗氣候變遷。高雄市在2006年已加入ICLEI，當時不是以國籍「中國」註冊，而是以「中華台北」為名。高雄市長陳其邁稱：「台灣從來就不是中國的一部份，我們有名有姓，而且國際普遍認知、也知道高雄市是位於台灣的南部。」

繼高雄後，台北、新北、台中、桃園及台南各市長均表明反對「被中國」，均稱市長聯盟若不改回名稱，他們考慮退出。外交部昨亦表明嚴正抗議，並已要求該組織依據台灣六都成為會員時的遞交文件名稱予以更正。台灣行政院院長蘇貞昌亦回應說：「台灣就是台灣，中國是中國，台灣不是中國的城市，如果有錯誤引用，政府都覺得非常不適當，中國希望台灣是中國的城市，這與事實不符合」。

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