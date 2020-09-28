上海有銀行櫃枱似墓碑嚇親網民 專家:歷史建築 大驚小怪

去銀行像去掃墓？上海一間銀行的分行，近日竟成社交媒體的熱門話題。有網民指，銀行櫃位的造型如同墓碑，上面電子屏顯示「歡迎光臨」，令人感到奇怪。但有專家指網民反應大驚小怪，因這是歷史建築，與當時英美銀行風格一致。

網民在社交媒體上載這間銀行的照片，聲稱銀行櫃位之間的間隔如同墓碑，加上鐵柵欄，如同「冥界銀行」，相當嚇人。有網民到這銀行辦理業務，感到害怕。

上海市規劃委員會諮詢委員薛理勇表示，照片中的銀行位於四川中路，原本是過去北方四間大銀行（鹽業銀行、金城銀行、中南銀行和大陸銀行）合資建立的四行儲蓄會大樓。這棟大樓是由匈牙利籍斯洛伐克著名建築設計師鄔達克（Ladislav Hudec）設計，照片中的大廳，是當時英美銀行的風格。

對於類似石碑和鐵柵欄的設計，薛理勇稱，「過去銀行通過鐵柵欄的分隔，工作人員與顧客有隔斷，但沒有隔離，大家之間沒有隔閡，但安全有保障」。上海市內仍有很多銀行位於類似的古老建築內，他建議網民不要被網上言論影響。

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