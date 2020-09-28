中美角力｜美國務院批習總違承諾 將南海島嶼軍事化

美國國務院的聲明批評，習近平在5年前訪問美國時，與奧巴馬在白宮玫瑰園會面時，曾經承諾中國在有爭議島嶼的軍事設施，不會針對或影響任何國家。可是，國務院批評，北京當局未有遵守承諾，在南海島嶼部署反艦巡航導彈、擴大軍事雷達和信號情報能力，並建造戰鬥機機庫和可適用於戰鬥機的跑道。

國務院發言人批評中國的行動魯莽、具挑釁性，更認為中共的行為，是要以這些島嶼作為平台，加強對有關水域的控制權，以及開發石油及天然氣的工程。

發言人呼籲國際社會要繼續反對這種「令人無法接受」及「危險」的行為，美國將繼續與東南亞國家及盟友站在同一陣線，持續抵制中國控制南海的企圖。

中共不斷在南海填海造地，其中面積最大、與越南有主權爭議的西沙永興島填平，建立三沙市，興建可供民航機降落的機場及大型港口，另外最少在3個島嶼上部署YJ-12B型反艦導彈，嚴重威脅船隻航行安全。

●美將領：面對中國威脅 美軍應分散部署

美軍陸戰隊司令伯傑（David Berger）表示，二戰和韓戰過後，美國海軍及陸戰隊的部署，是為因應朝鮮半島潛在危機，但現在不足以回應中國威脅的強化。他認為要應對新的威脅，美軍必須部署在更多地方並散佈在整個地區。

伯傑稱，美軍在太平洋的部署模式，要讓美國能跟夥伴、盟友合作，同時嚇阻解放軍。

目前美軍在西太平洋的部署高度集中在日本，有1.8萬名美軍在當地。

美國國務院網站

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